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افتتح ابراهيم البغلي رئيس مجلس ادارة مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار المعرض التشكيلي للابن البار في مقر الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية . وذلك بحضور رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية الفنان عبدالرسول سلمان وعدد بارز من اهم الفنانين التشكيليين والمشاركين في المعرض . وفي تصريح خاص اكد ابراهيم البغلي على اهمية المعرض والتطوير الكبير الذى يشهده. كما اثنى على الاقبال المتزايد والذى دعا المبرة الى اطلاق هذا المعرض والذي يجسد الاهتمام المتزايد بحركة الابداع بجميع قطاعاته الفنية والثقافية التى تحرص المبرة على دعمها بالرعاية والاهتمام . كما قال رئيس مجلس ادارة مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار بان هذا المعرض يجسد التعاون المشترك بين المبرة والجمعية الكويتية للفنون التشكيلية التى تمثل احدى المنصات الحاضنة للفنون التشكيلية عبر اجيال هذه الحرفة . واشار البغلي الى ان التحضيرات تتم حاليا للاعلان عن الفائزين الذين سيتم تكريمهم خلال الحفل الذي سيقام في الايام القليلة المقبلة . من جانبه قال الفنان التشكيلي عبدالرسول سلمان رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية بان المعرض التشكيلي للابن البار والذى افتتح مساء امس الاول في مقر الجمعية يمثل خطوة اضافية في رصيد التعاون بين الجمعية ومبرة ابراهيم البغلي التي تولي اهتماما متزايدا بالجوانب الابداعية ومن بينها الفنون التشكيلية . كما كشف المعرض عن مواهب ايجابية نعول عليها الكثير في رفد الحركة التشكيلية واستطيع القول بان ابوابنا في الجمعية مفتوحة لاستقبال هكذا كوادر مبدعة ومتميزة .

وحري بالذكر ان المعرض التشكيلي للابن البار يعتبر احد انشطة جائزة البغلي للابن البار لعام 2019 .

