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دمشق – غزة – الوكالات: قتلت إسرائيل القائد الميداني في «سرايا القدس» الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية بهاء ابو العطا أمس في ضربة نادرة موجهة بقطاع غزة، متهمة إياه بتنفيذ سلسلة هجمات عبر الحدود والتخطيط للمزيد. فيما قالت وسائل إعلام سورية رسمية إن إسرائيل نفذت هجوما صاروخيا استهدف منزل مسؤول آخر بالجهاد في دمشق ما أدى إلى استشهاد أحد أبنائه لتعلن حركة الجهاد الإسلامي لاحقا أن الشخص المستهدف هو أكرم العجوري احد قادتها السياسيين.

وفي رد فعل فوري من الفصائل الفلسطينية قال الجيش الإسرائيلي وشهود إن صفارات الإنذار دوت بعد بضع ساعات في مدن بوسط إسرائيل منها تل أبيب للتحذير من إطلاق صواريخ من قطاع غزة.وتسبب التصعيد باستشهاد ثلاثة فلسطينين احدهم القيادي الميداني بهاء أبو العطا الذي استهدف بعملية الاغتيال كما أصيب 18 فلسطينيا بجروح مختلفة، بحسب وزارة الصحة التابعة لحركة «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان إن عملية مشتركة بين الجيش وجهاز الاستخبارات الإسرائيلي «شين بيت» استهدفت «مبنى في قطاع غزة كان يقيم فيه القيادي الكبير في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية بهاء أبو العطا».وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن «الحكومة الأمنية» وافقت على العملية. وقال ان قرار اغتيال أبو العطا اتخذ بالإجماع قبل أسبوع ومشيرا الى ان إسرائيل لا تنوي التصعيد.

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي في بيان مقتل أبو العطا (41 عاما) في منطقة الشجاعية في شرق مدينة غزة. وقالت إن زوجته أسماء أبو العطا (39 عاما) قضت أيضا في الضربة. وقال جيش الاحتلال ان الفصائل الفلسطينية المسلحة اطلقت نحو 100 قذيفة صاروخية تجاه المناطق والمستوطنات الاسرائيلية مشيرا الى ان منظومة «القبة الحديدية» الدفاعية الاسرائيلية اعترضت بعضها.وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي جوناثان كونريكوس لصحافيين «نستعد لأيام عدة من المواجهات».وأغلقت المدارس في كل من قطاع غزة وفي أجزاء من إسرائيل، بينها في تل أبيب.وطلب من الموظفين «غير الأساسيين» في تل أبيب ووسط إسرائيل البقاء في منازلهم، وكذلك المقيمين في المنطقة الحدودية مع غزة، كما حظرت التجمعات العامة.وأعلنت سرايا القدس، الذراع العسكري للجهاد الاسلامي «رفع حالة الجهوزية».

وقال عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش في كلمة له خلال تشييع أبو العطا «ستبقى معركتنا مع الاحتلال مفتوحة على كل الاحتمالات ولن نسمح للاحتلال بتغيير قواعد الاشتباك».وأضاف «لاخيار أمامنا سوى المواجهة ولا حسابات ستمنع الجهاد من مواصلة الرد على جريمة اغتيال بهاء أبو العطا ومحاولة اغتيال الأخ المجاهد أكرم العجوري» وتوعد بأن نتانياهو «سيدفع ثمنا غاليا لجريمته» في غزة ودمشق»، مشيرا الى أن «سرايا القدس ليست وحدها في المعركة» وأن «كل فصائل المقاومة في خندق واحد».

من جهة أخرى، أكدت حركة الجهاد الإسلامي استهداف أحد قيادييها أكرم العجوري في دمشق، محملة «العدو كامل المسؤولية».ونقلت وكالة أنباء «سانا» السورية الرسمية عن مصدر عسكري قوله «في تمام الساعة 4,14 من فجر الثلاثاء... قامت طائرات حربية إسرائيلية من فوق الجليل المحتل بإطلاق ثلاثة صواريخ باتجاه مدينة دمشق». وأشارت الى أن صاروخين «أصابا منزل القيادي في حركة الجهاد الفلسطيني أكرم العجوري في حي المزة الغربية».وأدى ذلك الى مقتل شخصين أحدهما ابن أكرم العجوري معاذ، وإصابة عشرة أشخاص بجروح.

