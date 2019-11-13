عربيات ودوليات

القدس - الوكالات: ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وفدا أمنيا مصريا سيصل تل أبيب خلال الساعات المقبلة لمحاولة «احتواء التصعيد». ودانت الرئاسة الفلسطينية التصعيد الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة اليوم الثلاثاء والجريمة التي وصفتها «بالنكراء» باستهداف مواطن وزوجته واصابة اطفاله في غارة على منزلهم في حي الشجاعية بمدينة غزة. وحملت الرئاسة الفلسطينية في بيان صحافي نشرته وكالة الانباء الرسمية «وفا» حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة وتبعات تدهور الاوضاع في قطاع غزة باستهداف للمواطنين والممتلكات. وطالبت المجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية العاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني في كافة اماكن تواجده.

من جهتها قالت وزارة الخارجية الفلسطينية ان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو «اعتاد ترحيل ازماته الداخلية نحو ساحات اخرى في مقدمتها الساحة الفلسطينية وتدفيع شعبنا ثمنا باهضا من ارضه ودماء ابنائه لتعزيز مكانته وموقفه في مواجهة خصومه بالحلبة الاسرائيلية. وحملت الوزارة في بيان صحافي حكومة تسيير الاعمال في اسرائيل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن العدوان ونتائجه وتداعياته. وقالت ان «القيادة الفلسطينية ومنذ اللحظة الاولى للعدوان بدأت اتصالاتها على جميع المستويات لوقف العدوان فورا خاصة اتصالاتها المستمرة مع الاشقاء في مصر ومع عدد من الدول الفاعلة والمؤثرة على المستويين الاقليمي والدولي». واكدت الخارجية ان «عدم محاسبة ومعاقبة دولة الاحتلال على حروبها واعتداءاتها المتواصلة ضد شعبنا تشجعها على التمادي في استباحة الارض الفلسطينية والدم الفلسطيني».

من جهتها قالت حركة حماس إن إسرائيل «تتحمل كل التبعات والنتائج المترتبة على هذا التصعيد والاستهداف الخطير» وتعهدت بألا يمر اغتيال أبو العطا «دون عقاب». وحملت فصائل المقاومة الفلسطينية في بيان صحافي مشترك الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية كاملة عن جريمة اغتيال قائد «سرايا القدس» الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي في المنطقة الشمالية بهاء أبو العطا. واكدت ان غرفة العمليات المشتركة للأذرع العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية «ستتكفل بالرد الموجع على جريمة الغدر الصهيونية بحق احد قادة المقاومة الفلسطينية». واوضحت الفصائل ان العملية جاءت لتصدير الاحتلال ازماته الداخلية على حساب الدماء الفلسطينية لخدمة اجندته السياسية معتبرين ان العودة لسياسة الاغتيال «خط احمر والاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة وتبعاته وانهم قادرون على ما وصفوه فرض قواعد الاشتباك». وتواصل المقاتلات الحربية الاسرائيلية قصف عدة اهداف متفرقة بقطاع غزة في المقابل تقوم الاذرع العسكرية للفصائل الفلسطينية تقوم بإطلاق الصواريخ تجاه المناطق الاسرائيلية.

