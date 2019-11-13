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القدس - الوكالات - أعلن الجيش الاسرائيلي انه يحقق في واقعة اعدام الجنود الاسرائيليين ميدانيا لشاب فلسطيني اظهر مقطع فيديو انه لم يكن يشكل تهديداً لقوات الأمن الاسرائيلية خلال حادث في الضفة الغربية، وذلك بعد دعوات من كبير مبعوثي الامم المتحدة للسلام في الشرق الاوسط لاجراء تحقيق. ويظهر تسجيل فيديو عمر البدوي البالغ من العمر 22 عاما وهو يقف في زقاق في مخيم العروب للاجئين شمال الخليل ويحمل ما يبدو انه منشفة او سجادة صغيرة، بينما يسير باتجاه مجموعة من السلالم، سمع صوت طلقة وشوهد البدوي وهو يسقط على الارض. وقال المصور عبدالرحمن حسن الذي صور المقطع ان البدوي لم يشارك في اي اشتباكات ولم يكن يرمي اي حجارة لقد اراد ببساطة اخماد النار على الشجرة، ركض بمنشفة لاخماد النار، ويظهر مقطع الفيديو حريقا في الخلفية.

وتابع حسن اخذت المنشفة ووضعتها على الجرح الذي كان ينزف دون توقف، كان مستيقظا واخبرني الا اقلق وانه بخير. ثم نقل الى مستشفى الخليل في سيارة خاصة.

وطالب منسق الامم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الاوسط، نيكولاي ملادينوف، بالتحقيق في الحادث، وعبر ملادينوف في تغريدة له على تويتر عن صدمته لمشاهدة مقطع الفيديو الذي يرصد الحادث.

من جهتها قالت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية امس ان التحقيق الاولي اظهر ان الشاب لم يشكل اي خطر على الجنود عندما قتلوه. ونقلت الصحيفة الاسرائيلية عن احد جنود الاحتلال انه شاهد البدوي في المنطقة التي القيت منها زجاجات حارقة ويحمل منشفة في يده اعتقد الجندي انها زجاجة حارقة فاطلق النار عليه.

