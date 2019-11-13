عربيات ودوليات

عمان - الوكالات: كشفت صحيفة «الرأي» الأردنية، أن المخابرات الأردنية ألقت القبض على شخصين بتهمة التخطيط لاستهداف عاملين في السفارتين الإسرائيلية والأميركية، بالإضافة إلى استهداف جنود أميركيين في قاعدة عسكرية بمنطقة الجفر.

ووفق لائحة الاتهام التي قالت الصحيفة انها حصلت عليها من محكمة أمن الدولة في الأردن، فإن المتهمين كانا يخططان لتنفيذ عمليات إرهابية باستخدام أسلحة نارية، كما كانا يخططان لعمليتي طعن ودهس. وأشارت الصحيفة إلى أن أجهزة المخابرات الأردنية ألقت القبض على المتهمين في يوليو الماضي.

وأحيل المتهمان اللذان لم تحدد الصحيفة هويتهما، إلى محكمة أمن الدولة التي وجهت لهما تهم التآمر للقيام بأعمال إرهابية والترويج لأفكار جماعة إرهابية.

وبدأت أولى جلسات المحاكمة، بحسب الصحيفة، الأحد الماضي، فيما نفى المتهمان التهم الموجهة لهما.

وقالت الصحيفة، نقلا عن لائحة الاتهام، إن أحد المتهمين في الأربعينيات من عمره بينما الآخر في الثلاثينيات، مشيرة إلى أن المتهمين روجا لتنظيم «داعش» من خلال تطبيق تليغرام، بعدما اقتنعا بأفكاره في عام 2015.

