عربيات ودوليات

بروكسل - موسكو - الوكالات: دعا الاتحاد الاوروبي الى وقف التصعيد بشكل «سريع وتام» بعد اشتداد التوتر بين اسرائيل وقطاع غزة على وقع الغارات الجوية وعمليات اطلاق الصواريخ بين قطاع غزة واسرائيل. وقالت المتحدثة باسم وزيرة الخارجية الاوروبية فيديريكا موغيريني في بيان ان وقف التصعيد «ضروري الآن حفاظا على ارواح وسلامة المدنيين الاسرائيليين والفلسطينيين» مشددة على ان اطلاق الصواريخ على المدنيين غير مقبول اطلاقا ويجب ان يتوقف فوراً.

وفي موسكو عبر المتحدث الرئاسي الروسي دميتري بيسكوف عن قلق موسكو لتصاعد التوتر ودعا الطرفين الى التهدئة. وقال بيسكوف امس «يثير قلقنا التصعيد الجديد ونمو التوتر في المنطقة. موسكو تدعو كل الاطراف الى التهدئة وحل كل القضايا بالوسائل السياسية الدبلوماسية فقط».

