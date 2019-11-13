عربيات ودوليات

كشفت سهى عرفات ارملة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات تفاصيل الساعات الاخيرة من حياته، وذلك في الذكرى الـ15 لوفاته.

وقالت عرفات متذكرة عنه: كان يروي لي احداثا من طفولته هو وشقيقه فتحي في منزل جدهما خليل ابو السعود في البلدة القديمة في القدس، وكيف توفيت امه زهوة وهو ما زال طفلا في الرابعة من عمره، بحسب تصريحاتها لوكالة انباء «وفا» الفلسطينية.

وتابعت: ذكرى ابو عمار لا تغيب عنا انا وابنته زهوة، في كل موقف وحدث يجري على الساحة الفلسطينية وحتى الدولية، نتساءل: لو كان ابو عمار على قيد الحياة ماذا كان سيقول ماذا كان سيفعل.

وأشارت الى ان العائلة تفتقده في كل مناسبة خاصة بابنته زهوة: كنا نتمنى لو كان حاضرا في حفل تخريجها من الجامعة، لقد كان حريصا ويوصيني دوما ان تكمل تعليمها الجامعي في افضل جامعات العالم، وهذا ما تحقق.

واستعادت عرفات من ذاكرتها العديد من الاحداث والمواقف للرئيس ياسر عرفات، فقالت: لم يكن ينسى احدا من ابناء شعبه، يقدم المساعدة لمن يطلبها، يفكر في الجميع لا ينام اكثر من 4 ساعات، ويستيقظ من النوم احيانا لمتابعة ادق التفاصيل من حياة ابناء شعبنا، ويطمئن عليهم.

وواصلت: كان يحمل هموم شعبه وقضيته ويجوب العالم، مستقلا طائرته الصغيرة التي تتسع لـ11 راكبا، ومتحديا جميع الصعوبات والمخاطر.

واكدت ارملة عرفات ان ابو عمار مات مسموما بناء على جميع التحاليل والفحوصات الطبية التي اجريت للكشف عن سبب وفاته، قائلة: ابو عمار مات مسموما بنسبة 1000%، هذا ما تثبته جميع الوثائق.

ووجهت عرفات رسالة لجميع ابناء الشعب الفلسطيني بضرورة التوحد وانهاء الانقسام والحفاظ على ارث الرئيس الشهيد ياسر عرفات.

وتوفي عرفات في 11 نوفمبر 2004، عن 75 عاما في مستشفى بيرسي في باريس، جراء تسممه بمادة البولونيوم المشع.

