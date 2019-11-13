عربيات ودوليات

قتل 15 شخصا، وأصيب أكثر من 40 آخرين، في حادث تصادم قطارين وقع في شرق بنغلادش، أمس. ووقع الحادث عندما اصطدم قطار كان متجها الى مدينة شيتاغونغ الساحلية، مع قطار كان متجها الى العاصمة دكا، في برامانباريا، التي تبعد حوالي 100 كيلومتر شرقي العاصمة. وأسفر التصادم عن تدمير 3 من عربات القطار المتجه الى شيتاغونغ، وفق ما ذكرت وكالة «رويترز»، فيما أظهر مقطع فيديو الدمار الذي حل بعربات القطارين. وقال حاكم منطقة برامانباريا: «انتشلت الى الآن 15 جثة»، محذرا من أن عدد القتلى قد يرتفع مع استمرار عمليات البحث والانقاذ.

