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بيروت- أ.ف.ب: حاول متظاهرون امس وبالتزامن مع اغلاق المصارف والمدارس أبوابها، منع موظفين من الدخول الى مؤسسات عامة تلبية لاضراب عام دعوا اليه ضمن حراكهم الشعبي غير المسبوق واحتجاجاً على مماطلة السلطات التي لم تحرك ساكناً منذ استقالة الحكومة قبل أسبوعين. ومنذ ساعات الصباح الأولى، بدأ المتظاهرون بالتوافد الى شوارع مناطق عدة، بينهم طلاب الثانويات الذي انضموا الأسبوع الماضي بقوة الى الحراك الشعبي المستمر منذ نحو شهر. وحاول المتظاهرون اغلاق مؤسسات عامة فتحت أبوابها، مثل قصر العدل في بيروت وسرايا حكومية عدة ومكاتب مؤسسة الاتصالات «أوجيرو» في مدن عدة. وفي بيروت، افترش عشرات المتظاهرين الأرض لمنع القضاة والمحامين من دخول قصر العدل كما تظاهر عشرات الطلاب امام مبنى وزارة التربية. وفي طرابلس شمالاً، أغلقت المؤسسات العامة أبوابها تزامناً مع اغلاق متظاهرين لطرق عدة في المدينة بحاويات النفايات فضلاً عن الطريق الدولي المؤدي الى بيروت. كما أغلقت طرقاً عدة في منطقة عكار شمال طرابلس. وفي صور جنوباً وعاليه (شرق بيروت) وبعلبك (شرق) أغلق المتظاهرون مكاتب مؤسسة الاتصالات.وأغلقت غالبية المدارس والجامعات أبوابها في جميع المناطق اللبنانية.

وكانت وزارة التربية أعلنت اقفال المؤسسات التربوية «نظرا لاستمرار الانتفاضة الشعبية التي دعت الى الاضراب العام».ويشهد لبنان تظاهرات غير مسبوقة شارك فيها مئات آلاف اللبنانيين الناقمين على الطبقة السياسية. ويشكو هؤلاء من الفساد المستشري وسوء الخدمات العامة وترهل البنى التحتية وفشل الحكومات المتعاقبة في حل الأزمات الاقتصادية. وتسبّبت الاضرابات بشلل عام في البلاد شمل اغلاق المصارف أبوابها لأسبوعين. وبعد اعادة فتحها الأسبوع الماضي، فرضت قيوداً اضافية على السحب بالليرة والدولار في آن معاً. وتسبب ذلك باشكالات عدة بين المواطنين الراغبين بالحصول على مبالغ من ودائعهم والموظفين الذين يطبقون اجراءات المصارف. وبناء عليه أعلن اتحاد نقابات موظفي المصارف الاثنين الاضراب العام «حتى عودة الهدوء الى الأوضاع العامة التي يشهدها القطاع المصرفي». وبالنتيجة، لم تفتح المصارف امس أيضاً أبوابها بعد ثلاثة أيام من الاغلاق لمناسبة عطلة رسمية وعطلة نهاية الأسبوع.

