عربيات ودوليات

بغداد – الوكالات: أكد مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية العراقية أن الاصلاح المنشود في البلاد هو «قرار عراقي بامتياز» ويأتي استجابة لارادة العراقيين، ولا يمكن أن يخضع لاملاءات خارجية، مشدداً على أن أي تدخل خارجي مرفوض وغير مقبول.

وقال المصدر «العراقيون يقررون وفق أولويات مصلحتهم الوطنية وباحترام ارادة المرجعية الدينية، وضمن السياقات الدستورية والقانونية، وبقرارهم الوطني المستقل».

من جهته عبَّر وزير العدل العراقي، فاروق أمين عثمان، امس عن أسفه لسقوط قتلى وجرحى بالتظاهرات، وقال «نقرّ بوقوع تجاوزات فردية». وأضاف «الحكومة بذلت مجهودات للتحقيق بكل الاعتداءات ضد المحتجين» وقال عثمان لدبلوماسيين دوليين مجتمعين في المراجعة الدورية الشاملة للأمم المتحدة ان حكومته «تأسف بشدة لعدد الأشخاص» الذين قتلوا. وأضاف «نرفض الاستخدام المفرط للقوة كما نرفض اللجوء الى الرصاص الحي». وقال ان الحكومة العراقية «بذلت جهوداً حثيثة» للتحقيق بكل الاعتداءات على المتظاهرين.

وأكدت لجنة حقوق الانسان في البرلمان العراقي مقتل 323 شخصا واصابة 15 ألفا آخرين في الاحتجاجات التي تعم البلاد منذ مطلع أكتوبر. وقالت المفوضية في تقرير لها ان الغالبية العظمى من الضحايا هم من المحتجين الذين سقطوا خلال مواجهات مع قوات الأمن والفصائل المسلحة.

سياسيا انتقد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الولايات المتحدة لتدخلها في الشؤون الداخلية للعراق واتهم الادارات الأميركية بأنها هي من جلب الفساد والفاسدين للبلاد، وهي سبب تسلطهم على رقاب العراقيين، على حد وصفه. وهدد الصدر بانهاء الوجود الأميركي في العراق ان تدخلت واشنطن مرة أخرى في الشأن العراقي باخراج مظاهرات مليونية غاضبة بأمر مباشر منه.

في غضون ذلك أغلقت معظم المدارس والجامعات في جنوب العراق أبوابها امس بعدما أعلنت نقابة المعلمين اضراباً عاماً في محاولة لاعادة الزخم الى الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تعم البلاد منذ أسابيع. ورغم دعوات السلطات لـ«العودة الى الحياة الطبيعية» واصل المتظاهرون المطالبة بنظام حكم جديد وتغيير الطبقة السياسية. وتظاهر المئات في مدينة الكوت، وقاموا بجولات لاغلاق المدارس والادارات الرسمية. وفي الحلة أيضاً، جنوب بغداد، لم تفتح المدارس أبوابها لغياب المعلمين، فيما قلصت الدوائر العامة عدد ساعات العمل.وفي الناصرية، حيث قتل متظاهران ليل الاثنين الثلاثاء وفق مصادر طبية، وفي الديوانية، وهما المدينتان اللتان تعدان رأس الحربة في موجة الاحتجاجات بالجنوب أغلقت جميع المؤسسات التعليمية أبوابها.

