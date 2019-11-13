عربيات ودوليات

بغداد – كونا: اعلنت خلية الاعلام الامني العراقية امس ان صاروخي «غراد» سقطا ليل الإثنين في منطقتين في بغداد دون وقوع خسائر بشرية. وذكرت الخلية في بيان ان الصاروخ الاول سقط في سوق شعبي بمنطقة الاسكان غربي العاصمة دون ان ينفلق اويخلف اي اضرار او مصابين واضافت «اما الصاروخ الثاني وهو من نفس النوع فسقط في ذات الوقت على مدرسة اشور للبنين في منطقة الشعب شمالي العاصمة ما تسبب باضرار بالسياج الخارجي للمدرسة دون وقوع خسائر بشرية». واوضحت الخلية ان الجهات الامنية فتحت تحقيقا في الحادثين لملاحقة العناصر المتورطة باطلاق الصاروخين.وتعد منطقتا الاسكان والشعب من المناطق السكنية في بغداد وقد كانت مثل هذه الهجمات تستهدف المنطقة الخضراء في بغداد حصرا حيث تضم مقرات الحكومة العراقية والبعثات الدبلوماسية في البلاد.

