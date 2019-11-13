عربيات ودوليات

كربلاء – الوكالات: أصدرت نقابات ومنظمات وقوى وشخصيات في كربلاء، بياناً تضمن أبرز مطالبها، واضعة سقفاً زمنياً لتنفيذها، وداعية الحكومة العراقية «لارسال مبعوثها خلال 48 ساعة».

في المقابل، حذرت شرطة كربلاء المحتجين من التعدي على الأملاك العامة، ودعت الى التعاون مع القوات الأمنية لتحقيق المطالب. ونقلت الصفحة الرسمية لمديرية شرطة محافظة كربلاء على فيسبوك، عن قائد شرطة كربلاء، قوله «نهيب بأهالي كربلاء المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة والتعاون مع أبنائهم واخوانهم في القوات الأمنية حتى تحقيق المطالب المشروعة».

وطالبت القوى والنقابات في المدينة باستقالة الحكومة بعد انجاز عدة مهام، وعلى رأسها تقديم مشروع قانون انتخابات جديد، وتعديل قانون الأحزاب. كما طالبت بابعاد أو عزل كل الشخصيات السياسية من المناصب الأمنية والعسكرية في الدولة. ودعت الى التزام مجلس النواب بحل المفوضية المستقلة للانتخابات، وتكليف مجلس القضاء الأعلى بتشكيل هيئة للاشراف على الانتخابات. كما طالبت بحل مجلس النواب لنفسه بعد اقرار القوانين والمطالب.

