عربيات ودوليات

القاهرة - الوكالات: أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال لقائه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في القاهرة أمس، أن روسيا مستعدة للمساعدة في تعزيز القوات المسلحة المصرية ورفد قدراتها الدفاعية.

وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرسل تحياته للرئيس المصري، ويتذكر بامتنان مشاركته في القمة الروسية - الافريقية كرئيس مشارك، مشيرا الى أنه كان عملا شاقا ولكنه مثمر للغاية.

وأشار شويغو الى أن مصر تحتل مكانة رائدة في القارة الافريقية وتظل الحليف الاستراتيجي لروسيا في المنطقة.

ولفت الى أن مصر اكتسبت هذه المكانة بفضل شخصية الرئيس المصري والقوات المسلحة المصرية، التي تعد ضامنا للتنمية المستقلة والمستقرة في البلاد وتحول دون انتشار التهديد الإرهابي في شمال افريقيا.

