عربيات ودوليات

على غرار قتيل التذكرة الذي هز مصرعه مصر قبل أيام، لقي شاب آخر مصرعه مساء الاثنين بعدما قفز من قطار تجنبا لسداد غرامة.

في التفاصيل، تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية شمال مصر بلاغا من شرطة نقطة مستشفى المنشاوي بطنطا يفيد بوفاة الشاب «أحمد مبروك عبد الرحمن» البالغ من العمر 24 عاما بعد وصوله إلى المستشفى مصابا بنزيف داخلي بالمخ.

وكشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية أن الشاب كان يستقل قطار كفر الزيات -طنطا، عندما حدثت مشادة بينه وبين محصل القطار بسبب التدخين، حيث هدده المحصل بتسليمه للشرطة إذا لم يقم بسداد الغرامة المقررة.

وأضاف أن الشاب فاجأ الجميع وقفز من القطار، هربا من سداد الغرامة، ثم تبين أن الشاب سقط أسفل عجلات القطار وأصيب بكسور في الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ، وتوفي على الفور.

وأوضحت مصادر أمنية أن شهود عيان أكدوا أن الشاب القتيل قفز من تلقاء نفسه لتجنب سداد الغرامة، وبالتالي لا توجد شبهة جنائية، مضيفة أنه تم إخطار النيابة العامة للتحقيق.

يذكر أن مصر كانت قد شهدت واقعة مماثلة قبل أسبوعين حين لقي شاب مصرعه هربا من رئيس القطار بسبب عدم قدرته على سداد قيمة التذكرة وتهديده بتسليمه للشرطة.

حينها، أمر النائب العام المصري بإحالة المتهم ويدعى مجدي إبراهيم محمد حمام إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

كما كشفت تحقيقات النيابة عن استقلال الشاب القتيل القطار دون تذكرة، وبعد تهديد رئيس القطار له بتسليمه للشرطة قفز من القطار ليلقى مصرعه على الفور.

