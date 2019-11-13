عربيات ودوليات

إسطنبول- الوكالات: أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان امس أن الولايات المتحدة لم تلتزم بتعهداتها كاملة بشأن انسحاب القوات التركية في سورية، قبل أن يستقل الطائرة الى الولايات المتحدة لاجراء محادثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وقال اردوغان خلال مؤتمر صحافي عقده في مطار أنقرة «سأبلغه بالوثائق أن الاتفاق الذي توصلنا اليه (بشأن سورية) لم يتم احترامه بشكل كامل».وتوصل نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الى اتفاق في 17 أكتوبر خلال زيارة الى أنقرة، أتاح وقف الهجوم العسكري الذي باشرته تركيا في 9 أكتوبر في شمال شرق سورية لطرد وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها «ارهابية» في حين أنها حليفة الغرب في القتال ضد تنظيم «داعش». وقال اردوغان خلال المؤتمر الصحافي «للأسف لا يمكن حتى الآن أن نجزم ما اذا كانت المجموعات الارهابية انسحبت من المنطقة».وأضاف «لم يكن بوسع روسيا ولا الولايات المتحدة ابعاد المجموعات الارهابية ضمن الجدول الزمني المتفق عليه». من جهة ثانية أكد الرئيس التركي ان بلاده ستواصل ترحيل عناصر «داعش» الأجانب المعتقلين لديها الى بلدانهم. ونقلت وكالة «أناضول» التركية للأنباء عن اردوغان قوله في تصريح صحفي «سيتم فتح البوابات الحدودية لاعادة ارهابيي «داعش» الى بلدانهم ولا يعنينا استقبالهم أو رفضهم لهذه العناصر».

ودعا الاتحاد الاوروبي الى اعادة النظر في مواقفه تجاه تركيا التي تحتجز هذا العدد من عناصر (داعش) في سجونها وتضبطهم في الجانب السوري.

وعلق «داعشي» أميركي خلف بوابة أدرنة الحدودية حيث رفضت أثينا السماح له بدخول أراضيها، وبقي في منطقة عازلة ينتظر تحديد مصيره. واعتقلت القوات التركية اعتقلت هذا المواطن الأمريكي خلال عمليتها «نبع السلام» في مناطق من شمال سورية ودفعت به الى المنطقة العازلة مع اليونان خلف بوابة أدرنة الحدودية.

