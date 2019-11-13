عربيات ودوليات

مسقط – أ. ف. ب: لقي ستة عمال آسيويين مصرعهم غرقا في سلطنة عمان، بعدما طمرتهم مياه أمطار غزيرة خلال عملهم في مشروع خط أنابيب تحت الأرض، بحسب ما أعلن الدفاع المدني العماني. وتشهد مناطق السلطنة منذ أيام أمطارا غزيرة الى معتدلة، بحسب وسائل الاعلام العمانية. كما أن سلطات الأرصاد الجوية حذرت من أعاصير وعواصف شديدة قد تضرب الدولة الخليجية. وبحسب الهيئة العامة للدفاع المدني والاسعاف، فقد انتشلت فرقها «ستة عمال من جنسيات آسيوية اثر طمرهم بأحد مشاريع تمديد المياه بمرتفعات المطار بولاية السيب» شمال مسقط. وأوضحت الهيئة أنّ العمال كانوا في موقع أعمال حفريات لمشروع خط نقل مياه رئيسي تحت الأرض، قبل أن تطمر المياه المكان ويلقوا مصرعهم غرقا. واستغرقت عملية انتشال الجثث 12 ساعة متواصلة وقد استخدمت الفرق المتخصصة مضخّات كبيرة لشفط المياه والوصول الى العمال الذين علقوا داخل «انبوب خرساني».