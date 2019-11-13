عربيات ودوليات

واشنطن – الوكالات: كشف تقرير نشره موقع «ناشونال انترست» ان روسيا تختبر أنظمة تسعى من خلالها الى اختبار مدى إمكانية ارباك مقاتلات الشبح الأميركية «F35» عبر تشويش الرادارات التي تعتمد عليها. وتحاول موسكو التشويش على مقاتلات الـ (F35) التي تحلق في الأجواء السورية، ضمن حملة حرب الكترونية للتأثير على القوات الأميركية الموجودة في المنطقة. وكان تقرير لصحيفة «تايمز أوف اسرائيل» قد ذكر في يونيو الماضي أن طيارين لاحظوا توقف أو ارتباك في خدمات الـ (GPS) في المقاتلات أثناء مرورها فوق سورية أو في بعض المناطق وحولها.