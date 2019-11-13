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أحبط رجال «جمارك الكويت» محاولة تهريب 4608 زجاجات خمر مستوردة كانت داخل حاوية وصلت الى ميناء الشويخ ومحملة بمواد غذائية قادمة من دولة آسيوية.

وفي التفاصيل اشتبه مفتشو جمارك ميناء الشويخ في حاوية بمجرد ان وصلت الى البلاد من دولة آسيوية قبل نحو 3 اشهر حيث تمت مراقبتها وحينما لم يتقدم احد لتسلمها تم اخطار مدير ادارة الموانئ الشمالية والذي وجه بفتح الحاوية بموجب القوانين الجمركية ليتم اكتشاف الخمور مخبأة بين المواد العذائية وداخل كراتين ظاهرها زيت زيتون، حيث تبين ان هناك نحو 4608 زجاجات خمر مخبأة في 384 كرتونا.

