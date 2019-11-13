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الرياض - الوكالات: اعلن المتحدث الإعلامي لشرطة العاصمة السعودية الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أن الأجهزة الأمنية باشرت بالتعامل مع حالة اعتداء بالطعن على رجلين وامرأة من أعضاء فرقة مسرحية خلال تقديمهم عرضاً حيّاً لإحدى الفعاليات المقامة على مسرح حديقة الملك عبدالله بن عبدالعزيز بحي الملز وسط العاصمة السعودية.

وأضاف أنه تمت السيطرة على الجاني فور اقتحامه للمسرح، حيث ألقي القبض عليه، وتبيّن أنه مقيم يمني الجنسية، يبلغ من العمر33 عاماً. وتابع «ضبط بحوزته السلاح المستخدم «سكين»، وجرى إيقافه، واتخذت بحقه جميع الإجراءات النظامية.

وقال المتحدث إنه تم تقديم الرعاية الطبية للمصابين الذين تعرضوا لجروح سطحية بسيطة، وحالتهم الصحية أضحت مستقرة، مشيرا إلى أنهم تلقوا العناية الطبية اللازمة.

وتم توقيف المعتدي بعد أن أظهره التلفزيون الرسمي يقتحم خشبة المسرح في حديقة الملك عبدالله خلال عرض موسيقي لما بدا أنه فرقة اجنبية.وحديقة الملك عبدالله هي واحدة من المواقع التي تستضيف فعاليات موسم الرياض التي تستمر لشهرين.

