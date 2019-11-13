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أطلق الخبير والباحث في أمن المعلومات، وليد حجاج، مجموعة من التحذيرات، بشأن ما وصفه بـ«سلاح فتاك» جديد من نوعه في العصر الحديث. وقال حجاج، في تصريحات لـ«راديو سبوتنيك»: «تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، باتت تعتمد على تقنيات جديدة من نوعها، تعتمد على قدرة الأجهزة على التعلم، عبر تغذيتها بالمعلومات، ومن ثم تستطيع اتخاذ القرارات واجراءها بمفردها».

وتابع قائلا «المهندس والمخترع الكندي، ايلون موسك، كشف انه بحلول عام 2025، سيتم انشاء منظومة جديدة يطلق عليها سمارك غريد».

واستطرد «سيمكن من خلال تلك المنظومة تحميل أي منهج علمي أو أية معلومات الى عقل الانسان، ما سيمكن الأشخاص من ممارسة مهام كالطب والهندسة، حسب الرغبة دونما حاجة الى قضاء أوقات طويلة في التعليم».

وأوضح حجاج «نحن أمام علم جديد، لذلك كثير من الدول، بدأت بوضع ضوابط أخلاقية وسن قوانين لتنظيم علاقة البشر بالآلة.. ذلك خشية أن تصل العلاقة الى مرحلة لا أخلاقية، لا تعمل لصالح البشرية».

واضاف «قد تصبح أدوات الذكاء الاصطناعي، سلاحا فتاكا تستخدمه الدول ضد بعضها، ويدمر البشرية كلها». وشدد على أن العنصر الأضعف في هذه التكنولوجيا، حتى الآن، هو «المستخدم»، أو الانسان.

واختتم الخبير بالقول «يتعين رفع التوعية لدى مستخدمي التكنولوجيا، ووجود الآليات التي تحدد نطاق صلاحيات الأشخاص عند الدخول الى هذه الأنظمة».

