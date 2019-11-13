أول النهار

بروكسل- «كونا»: أثنى مسؤول في حلف شمال الاطلسي (ناتو) امس الثلاثاء على تطور انشطة المركز الاقليمي لحلف شمال الاطلسي (ناتو) ومبادرة اسطنبول للتعاون في الكويت وقال انها آخذة في التوسع لتجذب جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

جاء ذلك في تصريح ادلى به رئيس ادارة شؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا لدى الحلف جيوفاني روماني لـ «كونا» وتلفزيون الكويت مساء امس الاول الاثنين على هامش انطلاق اجتماعات الحلف مع الكويت والتي بدأت في بروكسل وتختتم يوم غدٍ الخميس.

وقال روماني «نرى نمو نشاطات المركز عاما تلو الاخر وتوسع دائرة عطائه والتي تشمل البرامج التدريبية والندوات»، موضحا ان الاجتماعات تستعرض اداء المركز الاقليمي لحلف شمال الاطلسي (ناتو) ومبادرة اسطنبول للتعاون الى جانب البحث في سبل تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي بين الجانبين، لافتا الى زياراته المتكررة للمركز في الكويت لتأسيس شراكات مع عدد من الجهات بما يخدم عمل الحلف.

من جهته، قال رئيس قطاع المعلومات والمتابعة الامنية في جهاز الامن الوطني الشيخ فواز الصباح في تصريح مماثل ان المركز الاقليمي لحلف شمال الاطلسي (ناتو) ومبادرة اسطنبول للتعاون في الكويت هو احد ادوات التعاون بين الحلف والكويت.

واضاف «تمكنا من تطبيق تنفيذ البرامج التي نحتاجها من حلف (الناتو)» في مقر المركز بالكويت. وذكر الشيخ فواز ان جلسات الاجتماعات في اول يومين خصصت للمراجعة السنوية لأداء المركز في الكويت فيما يخصص اليومين التاليين من الاجتماعات لبحث شراكة الكويت وتعاونها مع حلف (الناتو).

واوضح ان مراجعات مسار التعاون بين الجانبين تتضمن قضايا التعامل مع ادارة الازمات والتحديات الامنية القائمة والامن السبراني والدبلوم العام وغيرها.

واكد سفير الكويت في بلجيكا ورئيس بعثتها لدى الاتحاد الاوروبي وحلف شمال الاطلسي (ناتو) جاسم البديوي في تصريح لـ (كونا) وتلفزيون الكويت على اهمية المراجعة السنوية لأداء المركز في الكويت من اجل تحفيز روابط وتعاون مميزين بين الجانبين».

واضاف قائلا: ان الاجتماعات سوف تتناول بالبحث مواضيع مدنية وعسكرية محل اهتمام دول مجلس التعاون الخليجي وحلف (الناتو) بما فيها مواضيع تتعلق بتقنية المعلومات والامن السبراني وآليات التعامل مع الازمات وغيرها. واكد ان الكويت تولي اهمية كبيرة للعلاقات مع حلف (الناتو)، مشيرا الى استضافتها فعاليات احياء الذكرى الـ 15 لمبادرة اسطنبول للتعاون في ديسمبر المقبل بمشاركة الدول الاعضاء في المبادرة وهم الى جانب الكويت البحرين وقطر والامارات اضافة الى حضور السعودية وعمان والامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، معربا عن الامل في ان يرقى مستوى تدريب الكوادر في الكويت وبقية دول مجلس التعاون الخليجي الى المعايير الدولية في القطاعين المدني والعسكري. وشدد على ان التعاون بين دول الخليج وحلف الناتو «يهدف كذلك الى تعزيز السلام والامن في المنطقة وفي العالم».

