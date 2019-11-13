أول النهار

جددت الكويت موقفها الداعي الى مواصلة دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) والذي تجسد خلال العام الماضي بتقديمها 50 مليون دولار مساهمة واستجابة للنقص الحاد الذي عانت منه الوكالة.

جاء ذلك خلال كلمة الكويت باللجنة الرابعة للجمعية العامة للامم المتحدة التي القاها مساء اول من امس الاثنين الملحق الدبلوماسي احمد الدويش في بند وكالة الامم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الادنى (اونروا).

واشار الدويش الى ان الكويت قدمت لوكالة (اونروا) ايضا تبرعا اضافيا قيمته خمس ملايين دولار خلال العام الحالي دفعت بالكامل خلال الاسابيع الماضية.

واعرب عن بالغ تقديره لكل منتسبي وكالة الامم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الادنى لما يبذلونه من جهود مضنية بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها الوكالة. واشاد الدويش بتسخيرهم لكل الامكانات المتاحة في سبيل توفير الخدمات الضرورية لما يفوق عن الخمس ملايين ونصف المليون من اللاجئين الفلسطينيين في مختلف الميادين الخمسة التي تتواجد بها الوكالة.

وقال الدويش «ايمانا بالمرتكزات الراسخة لسياسة الكويت الخارجية الداعمة للمسائل الانسانية وتأكيدا على الدور المحوري الذي تقوم به وكالة الـ (اونروا) أود ان اشير الى ضرورة مواصلة دعم دور الوكالة المهم وتجديد ولايتها لثلاثة اعوام اخرى».

واكد ان مواصلة دعم الوكالة نظرا للمؤشرات الايجابية الواردة في تقرير المفوض العام السابق للوكالة ومنها تجاوز العجز المالي بداية عام 2018 البالغ 446 مليون دولار الى صفر والانضباط المالي الذي اسفر عن وفرة مالية تقدر بـ 500 مليون دولار خلال الاعوام الماضية».

وذكر «ان المعلومات التي وردت والمتعلقة في القيود المالية التي اسفرت بدورها عن وجود 50 طالبا في كل فصل دراسي و100 زيارة مريض يومية لكل طبيب تجعلنا اكثر اصرارا على استمرار الدعم».

وبين الدويش ان الدعم سيسهم بالارتقاء بالخدمات التعليمية والصحية والاغاثية وتوفير الحاجات الاساسية المطلوبة للاجئين الفلسطينيين.

واشار الى انه وبالرغم من القلق حول الادعاءات التي تمت اثارتها خلال الاشهر القليلة الماضية حول بعض الشبهات التي طالت بعض القائمين على الوكالة الا ان ضمانات الامين العام للدول المانحة محل تقدير واهتمام.

واعرب الدويش عن تمنياته بان لا تعرقل تلك الشبهات استفادة اللاجئين الفلسطينيين مما تقدمة الوكالة من خدمات.

