أول النهار

أكدت الكويت تمسكها بأهمية اقامة منطقة خالية من الاسلحة النووية واسلحة الدمار الشامل في الشرق الاوسط وذلك لضمان استقرار المنطقة وحفظ الامن والسلم الدوليين.

جاء ذلك خلال كلمة الكويت في الجمعية العامة للامم المتحدة التي القتها السكرتير الاول جواهر الصباح خلال مناقشة بند تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية مساء اول من امس الاثنين.

وشددت الصباح على اهمية انضمام اسرائيل الى معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية لاسيما وانها الدولة الوحيدة غير الطرف في المنطقة واخضاع جميع منشآتها الى نظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقالت «يصادف هذا العام مرور 55 عاماً على انضمام الكويت الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية حيث تستمر في حرصها على التعاون الوثيق مع الادارات المختلفة في الوكالة بهدف الاستفادة من برامج الوكالة الدولية للطاقة الذرية».واشارت الصباح الى سعي الكويت لبناء مؤسساتها وقدراتها الوطنية المطلوبة لتنفيذ مشاريع حيوية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية حيث تتطلع على الدوام لتعزيز ذلك التعاون لتحقيق اهدافها المرجوة.

واضافت «تتزامن ذكرى انضمامنا للوكالة الـ 55 مع فوز الكويت وللمرة الخامسة في عضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة 2019 - 2021 والتي تؤكد من جديد على ثقة المجتمع الدولي في سياسة الكويت المتزنة».

وذكرت ان العضوية تأتي تقديرا لدور الكويت ومشاركتها الفاعلة في مختلف انشطة الوكالة منذ العام 1964 متعهدة بمواصلة المشاركة الفاعلة في اعمال المجلس وتعزيز العمل الفني والمهني بغية الوصول الى تطلعات الدول الاعضاء.

واكدت الصباح دعم الكويت لتطلعات الدول الاعضاء خاصة بما يتعلق بالترويج للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية من اجل السلام والصحة والازدهار في العالم اجمع.

واشارت الى تعيين مركز الكويت لمكافحة السرطان كأحد اول مركزين اقليميين لموارد «اتفاقية التعاون بين الدول العربية في آسيا للبحث والتطوير والتدريب في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية» في نوفمبر من العام الماضي.

واشارت الصباح الى استضافة الكويت لإحدى البعثات الاستشارية بشأن البنية التحتية التنظيمية للسلامة الاشعاعية الى جانب استضافتها لاحدى الدورات الاقليمية الستة التي نظمتها الوكالة حول امن المصادر المشعة لمنطقة اسيا والمحيط الهادي في نوفمبر من العام الماضي.

ولفتت الى التوقيع على اتفاقية الترتيبات العملية لدعم التعاون في مجال رصد وحماية البيئة البحرية من خلال تعزيز القدرات المؤسسية والتقنية في البلاد.

واشارت الصباح الى التوقيع على اتفاقية لتعيين مركز ابحاث البيئة وعلوم الحياة التابع لمعهد الكويت للابحاث العلمية كمركز متعاون مع الوكالة في مجال استخدام التقنيات النووية والنظائر لدراسة ودفع العلوم الساحلية والبحرية.

واكدت ان الكويت تدين بشدة القيام باي تجارب نووية تسهم في تقويض السلامة البشرية وأي استفزاز او تصرف من شأنه ان يضر بالامن والسلم الدوليين.

ودعت الصباح جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية الى الالتزام بالمعاهدات الدولية وقرارات مجلس الامن ذات الصلة مرحبة بخطوات الحوار التي اتخذت اخيرا على ان تؤدي هذه المبادرات الى تحقيق الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية. وبينت ان الكويت تتابع التقارير الدورية الصادرة من مدير عام الوكالة بشأن حالة تنفيذ قرار مجلس الامن 2231 المعني ببرنامج ايران النووي.

واكدت الصباح اهمية استمرار ايران في الايفاء بالتزاماتها النووية المنصوص عليها في خطة العمل المشتركة، معربة عن تطلعها الى مصادقة ايران على البروتوكول الاضافي وتنفيذه.

كما اكدت ايضا حق جميع الدول بإنتاج وتطوير واستخدام الطاقة النووية للاغراض السلمية في اطار ما نصت عليه معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية.

وجددت التزام الكويت في استمرار دعمها للوكالة لمساهماتها الفعالة من خلال بناء القدرات بما يسهم في تحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030 والتصدي للازمات الاقتصادية والمالية والغذائية وتعزيز منظومات الامن والامان النووي بما يحقق السلام والاستقرار للعالم اجمع.

