الأولى

بعد جلسة ماراثونية شهدت محاولات من وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الاسكان د. جنان رمضان لاظهار جهودها في محاربة الفساد واصلاح الطرق وحل المشكلة الاسكانية، والرد على محاور استجواب النائب عمر الطبطبائي اضطرت الوزيرة الى اعلان استقالتها ووضعها بين يدي سمو رئيس مجلس الوزراء، معلنة أنها فخورة بالمثول امام ممثلي الامة لمواجهة ما اسمته استجواب المقاولين والشركات. وجاءت الاستقالة الفورية لجنان عقب ان قدم 22 نائبا طلبين لطرح الثقة فيها، حيث تم نشر طلبين وقعهما النواب بدر الملا، ثامر السويط، خالد العتيبي، عبدالوهاب البابطين، عبدالكريم الكندري، عادل الدمخي، محمد هايف، عبدالله فهاد، شعيب المويزري، رياض العدساني، عمرالطبطبائي، عبدالله الكندري، ناصر الدوسري، محمد الهدية، نايف المرداس، محمد الحويلة، الحميدي السبيعي، مبارك الحجرف، حمدان العازمي، مبارك الحريص، حمود الخضير، وماجد المطيري,

وقال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم: تم تقديم طلب واحد لطرح الثقة في الوزيرة ولم يقدم طلب ثاني، واللائحة لا تسمح بتقديم طلبين ولو تم تقديم طلب اخر لرفضته,

واضاف: تم تحديد جلسة 21 نوفمبر للتصويت عليه، واتمنى التوفيق للوزيرة التي ابلت بلاء حسنا والجلسة قائمة لحين تسلمي رسميا قبول الاستقالة,

وكانت الوزيرة جنان تقدمت باستقالتها من على منصة الاستجواب قائلة: أقف برأس مرفوع وانا اواجه استجواب المقاولين والشركات وليس نواب الأمة، فخورة بأنني رددت طلبات تعيين بعض من وقع على طرح الثقة، فخورة بأني رديت من طلبوا طرح مناقصاتهم,

وزادت: اشكر كل من انتصر للكويت وليس لحساباتهم السياسية، واليوم وقفتي مع الحق ومصلحة الدولة كانت هي الثمن اللي دفعته,

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ومن هذه المنصة أعلن استقالتي لأن الاصلاح أصبح مستحيلا بعدما اصبحت الشركات أقوى في قاعة عبدالله السالم,

وقالت الوزيرة من هذه المنصة أعلن تقديم استقالتي لأنه مع الأسف الشركات وأصحاب النفوذ أقوى من الحق,

واضافت انها تقف اليوم برأس مرفوعة في مواجهة أصحاب النفوذ معربة عن فخرها واعتزازها بكل قرار اتخذته للحفاظ على حق الدولة,

وذكرت حفظت الأمانة وبرأت بقسمي وطبقت ما نص عليه الدستور في الحفاظ على مصالح الدولة وأموالها,

وتقدمت بخالص الشكر والتقدير الى سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الامة مرزوق الغانم والنواب الذين وقفوا معها,

وعود الى استجواب وزيرة الاشغال قال النائب عمر الطبطبائي في مستهل حديثه ان استجوابه يمثّل صوت الشعب واصفا اياه بانه استجواب أهل الكويت، وقال ان سياسة الوزيرة في التعامل مع القضايا العامة أسفرت عن أضرار المواطنين في ممتلكاتهم، موضحا ان مداخيل المواطنين تضررت حيث انفقوا الكثير من اجل تبديل تواير وزجاج السيارات فضلا عن تعرضهم لأمراض الدسك والحوادث نتيجة التراخي في اصلاح الطرق,

وتطرق الى فشل سياسة الوزيرة في منح المواطنين حقوقهم الاسكانية التي صدقت فيها توقعاتهم بانها بيوت من ورق، لافتا الى ان مدينة جنوب المطلاع لن ترى النور في المدى القريب، ومشددًا على ان وعود الوزيرة لم تصدق في تسليم المواطنين قسائمهم قبل أسبوعين كما كان مخططا له,

وقال الطبطبائي ان سوء ادارة الوزيرة لحقيبتها حولت الوزارة الى وزارة للمقاولين بدلا من خدمة الناس، معلقا بقوله: شوارع الكويت مثل البسكوت تذوب في الماء من هطول الأمطار وأثناء الغزو لم تكسرها الدبابات,

وكشف عن مفارقة في عمل الوزيرة اذ قالت أخيرا ان خلطة الأسفلت سليمة وقبل تصريحها بأيام وقعت كتابا من اجل تغيير الخلطة,

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تقصون على منو؟ وعلق بقوله: باسم أهل الكويت أسأل الوزيرة بوشهري انت للحين قاعدة؟ وطالب رئيس الحكومة باقالة الوزيرة ومحاسبة المسؤولين لتجنب تصعيد المساءلة الى استجواب رئيس مجلس الوزراء,

واشارالطبطبائي الى ان الكويت من أغنى دول العالم ومع ذلك فان الفساد منتشر، وشوارعنا باتت تشكل خطراً على حياة الناس، والاسكان عاجزة عن تحقيق حلم المواطنين في المطلاع، وما لا يعلمه المواطنون هو أن مشروع جنوب سعد العبدالله لن يوزع عليهم بل سيباع بيعاً لأنه مشروع استثماري، معتبرا ان جنان دلست، واذا قالت ان القضايا المثارة لم تكن في عهدها فأنا أقول لها: استمرت تلك القضايا وأنت على رأس وزارتك,

وقال ان الوزارة قامت بخلط مياه الصرف الصحي بمياه الامطار ورميها بالبر بعد استخدام مواد كيماوية غير معتمدة من هيئة البيئة محذرا من زيادة انتشار مرض السرطان على اثرذلك,

بدورها اكدت وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الاسكان التشديد في اتخاذ العقوبات بحق الشركات والمقاولين المتعثرين في تنفيذ مشاريع الدولة وحرمانهم من دخول في مناقصات الجهاز المركزي للمناقصات العامة,

وقالت انها قامت بتسييل كفالات على عدد من شركات المقاولة والمكاتب الاستشارية وتحصيل غرامات تقدر بالملايين من الشركات المتأخرة في تنفيذ المشاريع حرصا منها على حماية المال العام ورفضها المساس بمصالح الدولة,

واشارت الى منع المؤسسة العامة للرعاية السكنية لـ14 مقاولا من مناقصات المؤسسة ومخاطبة جهاز المناقصات بحرمان 14 شركة اضافة الى تسييل مبلغ 24 مليون دينار لكفالات تخص ثلاث شركات مقاولة وتحصيل 7 ملايين دينار بحق شركات متأخرة,

واشارت الوزيرة الى توقيعها عشرة عقود في الأشغال بقيمة 241 مليوناً منذ تسلمت الحقيبة الوزارية و72 عقداً في الاسكان بقيمة 841 مليون دينار,

واعتبرت الوزير صحيفة الاستجواب اتهامات بلا أدلة,

واشارت الى ما تضمنته صحيفة الاستجواب باكتفائها بتوجيه الانذار لشركتين في مشروع الوفرة قائلة انه أخفي عن النواب ما ذكرته في الاجابة عن انذارهم وحرمانهم من مناقصات المؤسسة العامة للرعاية السكنية اضافة الى مخاطبة جهاز المناقصات لحرمانهم من مناقصات الدولة,

وأضافت ان النائب المستجوب اتهمها بـالاخفاق في اجراءات وتأهيل أحد الاستشاريين رغم ان لديه اجابة برلمانية من وزير الدولة لشؤون الاسكان الأسبق ياسر ابل بأن توقيع العقد تم في يونيو 2016 وفسخه في ديسمبر 2016 أي قبل دخولها الحكومة,

أهل الكويت مو لعبة

قال الطبطبائي: لتعلم الوزيرة أن أهل الكويت مو لعبة بيدها.. ترى هم اللي سمَّوا استجوابي استجواب أهل الكويت.. اسألي نفسج شنو سويتي لهم.. سياراتهم راحت.. فلوسهم خلصت على التصليح حتى ديسك حاشهم.

سنة ما صلحتي الشوارع

قال النائب عمر الطبطبائي: يا جنان.. اللي عطاچ المعلومة اني مشتكي لوزير الداخلية على الحسابات الوهمية قص عليچ.. أنا طالبت بإلغاء القانون.. سنة كاملة ما صلحتي شوارعنا صلي على النبي أقول.. استجوابي ليس انتخابياً.

الحسابات الوهمية

وجهت بوشهري كلامها للطبطبائي قائلة: مو انت تطالب وزير الداخلية بوقف الحسابات الوهمية.. أشوف اليوم كل اللي تعرضهم تغريدات لهم وخاصة فيما يتعلق بالأوامر التغييرية.. اعذرني يا عمر مو استجوابك استجواب أهل الكويت.. مرافعتي هي مرافعة أهل الكويت.

قاعد أنسب كل يوم

قال وزير الداخلية في رده على ما ذكره النائب العدساني بشأن الشتم والتطاول في تويتر: ترى أنا قاعد أنسب في تويتر ليل نهار.. ومو بس أنا بل تعدوني إلى أهلي واضاف: موضوع الحسابات الوهمية نحن ننفذ القانون ونحن من يحارب الاشاعات ونحن من يقبض على المتورطين والمخالفين.. فكيف يتهمنا بتحريكهم ورعايتهم.