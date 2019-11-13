الأولى

استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان امس رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم حيث قدم لسموه فيصل الشايع وذلك بمناسبة تعيينه رئيسا لديوان المحاسبة. وبعث سمو أمير البلاد ببرقية تهنئة الى الشايع أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بتوليه مسؤولية رئاسة ديوان المحاسبة متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد للاسهام في خدمة الوطن العزيز ورفعة رايته. وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيتين مماثلتين,

وكان رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع أدى اليمين القانونية امام مجلس الامة بعد صدور مرسوم تعيينه,

وتقدم رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم في كلمة له بخالص التهنئة الى الشايع بمناسبة صدور مرسوم تعيينه مؤكدا ثقته التامة بنجاحه في أداء مهامه وتطوير عمل ديوان المحاسبة,

من جانبه هنأ وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د,

فهد العفاسي في مداخلة له الشايع على صدور مرسوم تعيينه معربا عن تمنياته له بدوام التوفيق والنجاح في أداء مهامه,

بدوره أكد الشايع في مداخلة له حرصه على تطبيق القانون على الجميع وان يكون عند حسن الظن معربا عن خالص الشكر والتقدير الى سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الامة مرزوق الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الصباح وأعضاء مجلس الامة على هذه الثقة