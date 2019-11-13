الأولى

تصدى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح للاستجواب المقدم له من النائب رياض العدساني في جلسة علنية بعد عدم حصول طلب الحكومة على أغلبية لتحويلها إلى سرية، حيث سجلت نتيجة التصويت 31 عضوا مؤيدا و31 معارضاً.

وقال الجراح في معرض تفنيده لمحاور استجواب العدساني: جسدنا مبدأ التعاون الذي نص عليه الدستور وتوجيهات سمو أمير البلاد، واستسمح النواب بعدم الرد على كل ماجاء من تجريح في هذا الاستجواب.

واضاف: الاستجواب يتكون من محور واحد متداخل في عدة مواد، وحمل عبارات مبهمة وكلاماً غير محدد الوقائع وهو مخالف لحكم المحكمة الدستورية، ورغم المخالفات الدستورية سأجيب على المحور.

واشار الجراح الى ان الاستجواب اشتمل على قضايا في النيابة والقضاء وهذه مخالفة صريحة للدستور، فأغلب ما ورد في الاستجواب ليس في عهدي أو أمور شخصية أو تقارير ديوان المحاسبة

وأكد الجراح ان ما يدعيه المستجوب بشأن تدخلي في تغيير تقارير المباحث او حيثيات التحقيق غير صحيح، وقال: أنا لا أتدخل في التحقيقات والعدساني يريد تغيير التحريات وهذا اذا حصل.. لايجوز.. كما أن قضية المستجوب جاءت بعد بلاغ من مواطن ضده وقامت المباحث بالتحري وقدمت تقريرها الى النيابة ولا يمكن لوزير الداخلية التدخل في عمل ضابط المباحث,

واضاف: ما يدعيه المستجوب مسلك خطير يعارض ضمانات التحقيق,

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وهذا مدعاة للضغط على المباحث لتغيير تقاريرها في قضايا اكثر خطورة كما ان اسناد المستجوب واقعة التزوير في المباحث يفترض ان يتقدم حيالها بشكوى امام القضاء,

وبشأن الاتهامات الخاصة بالمصروفات قال: أؤكد أن ما ذكره المستجوب غير صحيح وأنا مسؤول عن وزارة الداخلية منذ 2018، فالمصروفات الخاصة موجودة في الداخلية وهي مرتبطة في مخاطر الارهاب والمخدرات وزعزعة الأمن وأمور ذات طابع سري,

وأكد أن المصروفات الخاصة لأغراض أمنية متعلقة بقضايا المخدرات وهي مراقبة من ديوان المحاسبة,

واضاف الجراح: نضطر للاستعانة بشركات مؤسسات تجارية لجلب المعلومات، فمثل هذه الأمور تحتاج للمال ولا أريد أن أكشف أكثر، والعناصر الكويتية تعزف عن مثل هذه الأعمال، كما أن زيادة المصروفات السرية الى 25 مليونا بدلاً من 20 مليونا جاء تقديراً لاحتياجات أمن البلد,

وقال الجراح: طول عمري رجل امن وقدر الله تكليفي بعمل سياسي وهاجسي عدم تعرض البلاد لخطر أمني وعدم اغراقها بالارهابيين والمخدرات,

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وهاجسي ان رجال الداخلية يعودون الى أسرهم بأمان بعد ان يؤدوا واجبهم في حفظ الامن واضاف: لا أضير من الممارسات البرلمانية الراقية ومن واجبي توضيح الحقائق,

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والأخ المستجوب استخدم مفردات بها تجريح شخصي جداً ولا تليق بالاستجواب ولا في التعامل فيما بيننا,