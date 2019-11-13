الأولى

كشفت وثيقة رقابية عن استمرار امتناع مسؤولي الشركة الكويتية للاستثمار عن تزويد الجهات الرقابية بالمستندات والبيانات اللازمة لعملية صرف المكافاَت. (طالع ص09)

وأوضحت الوثيقة الصادرة عن ديوان المحاسبة لمجلس الأمة والخاصة بمحور استجواب مقدم لوزير المالية ، والذي لم يكتمل لاستقالة الوزير، مخالفات مستمرة شابت بعض أعمال الشركة منها اصدار شيكات على بياض في العام الماضي بغرض الاستخدام في صرف مكافآَت مالية بالمخالفة للوائح الخاصة بعمليات الصرف والتسجيل. وبينت الوثيقة أن مسؤولي الشركة المملوكة للهيئة العامة للاستثمار بنسبة 76%،، رفضوا تزويد مدققي ديوان المحاسبة بالبيانات والمستندات اللازمة للفحص، وعليه خاطب الديوان وزير المالية الذي أفاد بان الشيكات لم تكن على بياض وانما كانت خالية وليس بها توقيع لتأخذ صفتها كسند صرف,

ونوه الديوان إلى ان تلك الشيكات تمت طباعتها وإعطائها رقماً بناء على طلب المدير المالي وبتوجيه من المدير العام للشركة وبالمخالفة للائحة عمليات الشركة نفسها والتي لا تجيز طباعة أي شيك واعطائه رقماً دون تعبئة نموذج صرف الشيكات الذي يتضمن اسم المستفيد والتاريخ واسباب الصرف مع ارفاق جميع المستندات المؤيدة لعملية الصرف,

وأكد ديوان المحاسبة أنه تمت مخاطبة وزير المالية لابلاغه عن استمرار الشركة في عدم تزويد الديوان بالبيانات والمستندات المطلوبة