وطن النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم حيث قدم لسموه فيصل فهد الشايع وذلك بمناسبة تعيينه رئيساً لديوان المحاسبة.

كما استقبل سموه سمو الشيخ ناصر المحمد.

واستقبل سموه سفير سلطنة عمان الشقيقة لدى الكويت د. عدنان بن أحمد الأنصاري وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله سفيرا لبلاده.

كما استقبل سموه سفير اليابان الصديقة لدى الكويت تاكاتشي أشيكي وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده.

حضر المقابلات وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح.

من جانب آخر بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى فيصل فهد الشايع رئيس ديوان المحاسبة أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بتوليه مسؤولية رئاسة ديوان المحاسبة، متمنياً سموه له كل التوفيق والسداد للاسهام في خدمة الوطن العزيز ورفعة رايته.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى فيصل فهد الشايع رئيس ديوان المحاسبة ضمنها سموه خالص تهانيه بتوليه مسؤولية رئاسة ديوان المحاسبة متمنياً له كل التوفيق والسداد. كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

