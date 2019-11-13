وطن النهار

عقد سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء جلسة مباحثات رسمية في قصر بيان أمس مع رئيس وزراء جمهورية طاجيكستان الصديقة قاهر رسول زاده.

تم خلال المباحثات بحث سبل تعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين كما تم استعراض القضايا الاقليمية والدولية ذات

الاهتمام المشترك ومواقف البلدين تجاهها.

حضر المباحثات عن الجانب الكويتي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ووزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية وزير المالية بالوكالة مريم العقيل والمستشار في ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس بعثة الشرف المرافقة الشيخ الدكتور سالم جابر الاحمد ونائب وزير الخارجية خالد الجارالله ومحافظ مبارك الكبير اللواء متقاعد محمود عبدالصمد بوشهري وعدد من كبار المسؤولين في ديوان رئيس مجلس الوزراء ووزارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار.

وحضرها عن الجانب الطاجيكي الوفد المرافق لرئيس وزراء جمهورية طاجيكستان.

وعقب المباحثات احتفل الجانبان بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء ورئيس وزراء طاجيكستان بالتوقيع على البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون في المجال السياحي وقعه عن الجانب الكويتي وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري ووقعه عن الجانب الطاجيكي رئيس هيئة التنمية السياحية نعمان عبدالغفار زاده.

هذا وقد اقام سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء مأدبة عشاء على شرف رئيس وزراء جمهورية طاجيكستان الصديقة قاهر رسول زاده والوفد المرافق له.

