وطن النهار

أشاد الامين العام للصليب الاحمر النرويجي بيرنت ابلاند أول من أمس الاثنين بجهود الهلال الاحمر الكويتي على مستوى العالم في دعم الجمعيات والمنظمات الانسانية.

وقال ابلاند لـ (كونا) عقب لقائه رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الاحمر الكويتي الدكتور هلال الساير ان المبادرات الانسانية والنهوض بالمشاريع التنموية ساهمت في تعزيز مكانة الكويت و«رفع رايتها عالية في المحافل الإنسانية وميادين البذل والعطاء الانساني» ما ساهم في ابراز كيانها على المستويين العربي والعالمي. ودعا إلى ضرورة توحيد الجهود من اجل شراكة «واعدة وفريدة» من نوعها لدعم العمل الاغاثي والانساني مشيرا الى مبادرة انشاء منصة للتبرع الالكتروني للجمعيات الوطنية.

واضاف ان العمل الانساني اصبح جسرا للتواصل بين الشعوب التي تتعرض لأوضاع انسانية مؤلمة. من جانبه قال الساير ان تعزيز الشراكة وتبادل المعلومات وتنسيق الجهود والاستفادة من خبرات المنظمات الإنسانية وخططها بات مطلبا أساسيا مشيرا في الوقت ذاته الى الأوضاع الإنسانية في اليمن وسورية والصومال والسودان. وأضاف ان استراتيجية الجمعية تنطلق من ضرورة الشراكة مع الآخرين «بقوة واحترافية مهنية» حيث ان الشراكة مع بعض الجمعيات الوطنية وعلى رأسها الاتحاد الدولي للصليب الاحمر والهلال الاحمر واللجنة الدولية للصليب الاحمر تعزز مفهوم الشراكة في العديد من المشاريع الانسانية التي تقوم بتنفيذها الجمعية. واشار الى ان استمرار تردي الأوضاع الانسانية في العالم يتطلب بالضرورة جهودا دولية جماعية وبناء شراكات انسانية حقيقية تنهض بالعمل الانساني. واكد الساير ان العمل الانساني في الكويت ومنذ نشأتها ركيزة اساسية لمبادئها وسياستها عبر مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية للقيام بمشاريع تنموية وانسانية واغاثية في مختلف دول العالم.

