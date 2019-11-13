وطن النهار

لندن - (كونا): بحث رئيس مجلس الادارة المدير العام لـ(كونا) الشيخ مبارك الدعيج أمس الثلاثاء مع مسؤولي وكالة (بلومبيرغ) في لندن سبل التعاون في مجال الاخبار الاقتصادية والمالية والتدريب المتخصص للصحافيين.

وقدم مدير الاخبار بوكالة (بلومبيرغ) ديفيد ميريت في مقرها الاوروبي بالعاصمة البريطانية شرحا مفصلا عن تاريخ الوكالة وانشطتها حول العالم، فضلا عن ريادتها في مجال الاخبار المتعلقة بأنشطة البورصات العالمية، خاصة في قطاعات المال والطاقة وبثها عبر مختلف المنصات التلفزية والإذاعية والمطبوعة اضافة الى خدمات الصور والفيديو.

وذكر ان (بلومبيرغ) تتميز عن بقية الوكالات العالمية بتركيزها على الاحداث الاقتصادية والمالية وتداعياتها على المجالات الاخرى و لاسيما السياسية مؤكدا ان الوكالة وعلى خلاف معظم القنوات التلفزيونية والصحف في بريطانيا والولايات المتحدة تلتزم الحياد وتتجنب دعم أي طرف سياسي على حساب آخر. من جانبه أكد مدير التوزيع الإعلامي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا جوش باسات بأن (بلومبيرغ) مستعدة للتعاون مع (كونا) في مختلف الجوانب التي تسمح بتطوير نشرتها الاقتصادية وتقديم دورات تدريبية للصحفيين سواء في لندن او بمقرها الإقليمي بدبي او في الكويت. واوضح ان (بلومبيرغ) تسعى لتعزيز تواجدها الاعلامي في الشرق الاوسط وتحديدا في منطقة الخليج، مبينا ان التعاون مع (كونا) سيكون خطوة إيجابية في هذا الاتجاه.

وكشف باسات النقاب عن توجه (بلومبيرغ) لافتتاح قناة اخبارية تحت اسم (بلومبيرغ عربي) منتصف العام المقبل وستبث من العاصمة السعودية الرياض.

وعلى صعيد متصل اعرب الشيخ مبارك الدعيج عن رغبته في الاستفادة من خبرة (بلومبيرغ) ونظامها الإلكتروني للبيانات الاقتصادية والمالية العالمية بما يسهم في اثراء نشرة (كونا) ويعزز من مكانتها في هذا المجال.

واكد الشيخ مبارك ان ادارة (كونا) تسعى باستمرار لتطوير أدائها وقدرات العاملين فيها بما يتماشى مع سياستها القائمة على المهنية والدقة والمصداقية في نقل الأخبار مضيفا ان (كونا) تعد من اعرق وكالات الأنباء في الوطن العربي وأكثرها انتشارا في اهم العواصم العربية والعالمية.

واعرب في هذا الإطار عن تطلعه لبحث ما ستعرضه (بلومبيرغ) من رؤية وافكار لإرساء تعاون دائم ووثيق مع (كونا) خدمة للمهنية والمصداقية اللتين تواجهان حاليا تحديات كبيرة في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرات الأخبار الكاذبة او المحرفة.

وفي ختام اللقاء قام الشيخ مبارك يرافقه مدير التسويق والعلاقات العامة عصام الرويح ومدير مكتب (كونا) في لندن خالد الديحاني بجولة في مبنى (بلومبيرغ) واستوديو البث المباشر اضافة الى قاعة التحرير الرئيسية. واستمع الشيخ مبارك والوفد المرافق من مدير العلاقات الدولية والشراكة مع الحكومات بالوكالة تود بير الى شرح عن آلية البث الحديثة وتوزيع الأخبار وتكنولوجيا التصوير بكاميرات يتحكم فيها عن بعد.

