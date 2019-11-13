وطن النهار

أكد أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد المهدي ان التوجه لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص يأتي ضمن سياسات الخطة الانمائية، حيث شهدت في الآونة الاخيرة نجاحات كبيرة تمثلت في تخصيص البورصة ومشروع شمال الزور باشراك المواطنين بنسبة 50 في المئة، لافتا إلى ان النموذج الكويتي في هذا المجال يختلف عن النماذج الاقتصادية الاخرى حيث يعد في الشراكة ثلاثيا يضم المواطنين مع القطاعين العام والخاص ليكونوا جزءاً لا يتجزأ من النجاحات التجارية.

وأوضح المهدي خلال رعايته صباح أمس ورشة العمل التعريفية بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون بين الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية وهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبحضور ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية، ان سياسة الخطة الانمائية وفقا لرؤية صاحب السمو بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري، في ظل بيئة جاذبة للاستثمار ان تتحول الحكومة من دور المشغل للاقتصاد الى دور الممكن والمنظم والمراقب للانشطة الاقتصادية لافتا الى ان الدولة الى اليوم تشغل جزءاً كبيراً من الانشطة الاقتصادية الاساسية في البلاد.

واشار المهدي الى ان هذه الورشة تعريفية بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمشاركة 27 جهة حكومية بهدف التعريف بمثل هذه الشراكات والتأكيد على تقليص الانفاق الحكومي على المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص والمواطنين معربا عن امله في ان تشهد خطة التنمية المقبلة 2021 /2022 تقديم مشاريع وفقا لانظمة اقتصادية بنظام الشراكة، كاشفا عن التوجه لاستقبال مشاريع ترى الجهات انها قابلة للتخصيص.

ومن جانبه قال مدير ادارة البحوث والتخطيط الاستراتيجي في هيئة مشروعات الشراكة المهندس نايف الحداد ان الهدف من الورشة هو تعريف الجهات الحكومية بنظام الشراكة الذي صدر بالقانون رقم 116/2014 والتعريف بالمنافع الاقتصادية المترتبة عليه وكذلك توفير فرص العمل وتفعيل دور القطاع الخاص محليا وعالميا واستقطاب الاستثمارات الاجنبية من خلال المساهمة في تنفيذ مشروعات الدولة وتحقيق رؤية الكويت 2035.

