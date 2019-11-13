وطن النهار

اكد أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد المهدي ان دولة الكويت تتمتع بالريادة في مجال تمكين المرأة وتعزيز دورها مشددا على ان المرأة الكويتية قادرة على التميز وتحقيق الانجازات والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني والقطاعات الأخرى.

وأوضح المهدي خلال حفل ختام مشروع دعم دولة الكويت في تنفيذ الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة بشأن المساواة بين الجنسين و«تمكين المرأة» والذي يديره مركز أبحاث ودراسات المرأة في جامعة الكويت بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، ضمن برنامج التعاون الوطني بين حكومة دولة الكويت وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة.

واعرب مهدي عن سعادته لحرص كافة الجهات على المشاركة في هذا الحفل الختامي لدعم اهداف التنمية المستدامة مما يعكس ان هذه الاهداف اصبحت جزء من العمل المجتمعي مشيدا بجهود المشاركين في المشروع من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية. واستعرض بعض النقاط المتعلقة بالتعاون لإقامة هذا المشروع بما يعبر عن تطوير منصة للعمل المشترك ونجاح المشروع بجهود كثير من الاشخاص من بينهم رئيس مركز دراسات وابحاث المرأة في جامعة الكويت الدكتورة لبنى القاضي التي بذلت جهدا رائعا من اجل انجاح هذا المشروع بالتعاون مع الكثير من الجهات والاشخاص الآخرين.

