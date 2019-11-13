وطن النهار

وقعت هيئة شؤون ذوي الاعاقة، بروتوكول تعاون مشتركاً مع اتحاد مصارف الكويت، وأكدت مدير عام الهيئة د. شفيقة العوضي، ان البروتوكول يعزز الخدمات المقدمة لفئات الرعاية الاجتماعية بالتعاون بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني من خلال انضمام الاتحاد رسميًا لحملة شركاء لتوظيفهم، التي أطلقها معهد البناء البشري لتدريب وتوظيف ذوي الإعاقة في الجهات الحكومية والقطاع المصرفي والخاص.

وقالت العوضي خلال توقيع البروتوكول بحضور امين عام اتحاد المصارف د.حمد الحساوي بحضور مدير معهد البناء البشري المهندسة عواطف السلمان نائب مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة انور الانصاري ونائب المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة هنادي المبيليش ،ان الكويت تولي اهتماما كبيرا برعاية ذوي الاعاقة وتطوير الخدمات المقدمة لهم في مختلف المجالات، مشيرة الى ان مدة البروتوكول ثلاث سنوات قابلة للتجديد وتعنى بتوظيف اكبر عدد ممكن من الاشخاص ذوي الاعاقة البسيطة والمتوسطة.

وأكدت ان الاتفاق يشمل التدريب والتوظيف وتتبع الموظفين لضمان الاستمرار في وظائفهم، لافتة إلى توظيف 16 شخصاً في البنوك الكويتية من ذوي الاعاقة، معربة عن املها في الانطلاق الى ابعاد اوسع وتحقيق انجازات اكبر.

من جانبه، شكر امين عام اتحاد مصارف الكويت د. حمد الحساوي، الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة ومعهد البناء البشري على بادرة حملة شركاء لتوظيفهم، معربا عن سعادته ان يكون الاتحاد جزءاً من هذه الحملة في اطار دوره في خدمة المجتمع ومسؤوليتنا المجتمعية، متمنيا تعزيز هذه الحملة وتحقيقها للاهداف المرجوة منها وزيادة اعداد ذوي الاعاقة الذين يتم توظيفهم في البنوك.

واكد الحساوي، ان جهود الموظفين من ذوي الاعاقة في البنوك واضحة حيث اظهروا انهم على قدر المسؤولية بما يتمتعون به من خبرات عالية وكفاءات ومهارات لا يستهان بها، آملا التوسع في التعاون لخلق المزيد من الفرص الوظيفية لذوي الاعاقة في الكثير من المجالات التي تهم البنوك في المرحلة المقبلة.

