وطن النهار

أكدت الأمين العام للجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بالإنابة نادية الوزان، اهتمام الكويت بجوانب التكنولوجيا والصناعة في مختلف مجالاتها وفروعها، مشيرة إلى أن الاهتمام يتجسد بإنشاء الأجهزة والمؤسسات ذات العلاقة بالتكنولوجيا وتقديم الدعم المادي للمشروعات العلمية والمعرفية والصناعية القادرة على تلبية احتياجات الدولة على ضوء خطة ورؤية الكويت التي أولت التكنولوجيا الصناعية أهمية كبيرة في محاور خطتها. وأوضحت الوزان، خلال افتتاح أعمال المنتدى الإقليمي حول التآزر بين الأوساط الأكاديمية والشركاء في التكنولوجيا المتقاربة والذي يعقد على مدى ثلاثة أيام في مقر مكتبة الكويت الوطنية بمشاركة مجموعة من الخبراء والمختصين من الدول الأعضاء بمنظمة الايسيسكو، قالت أن التعاون مع منظمة الايسيسكو بتنفيذ هذه الورش لتحديد الفرص والتحديات التي تواجه مجالات التكنولوجيا والصناعة بدولة الكويت خاصة والدول الأعضاء عامة.