وطن النهار

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احتفلت جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا مساء أمس الأول، بتخريج الدفعة الرابعة عشرة من طلبة البكالوريوس والدفعة العاشرة من طلبة الماجستير برعاية وحضور رئيس جمعية الهلال الأحمر الكويتية د.هلال الساير وحضور الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة د. حبيب أبل ورئيس مجلس الأمناء للجامعة محمد البحر ورئيس الجامعة د. وليد بوحمرا ووفد جامعة ميزوري سانت لويس بالولايات المتحدة الأميركية د.كريستن سوبوليك رئيس الجامعة بالانابة ود.جورج سيبوس المدير التنفيذي لمكتب الدراسات والبرامج الدولية، ووليان كونستانتين مساعد مدير ادارة الشراكات الدولية والمشاركة العالمية، وعدد من السفراء المحليين، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

ومنحت الجامعة خلال حفل التخريج، شهادة البكالوريوس لـ 642 طالبًا وطالبة، بينهم 62 طالبًا وطالبة من مرتبة الشرف، و3 طلاب من مرتبة الشرف العليا، وتم منح درجة الماجستير لـ 74 طالبًا وطالبة، بينهم 12 طالباً وطالبة من مرتبة الشرف، وطالبة من مرتبة الشرف العليا، باجمالي 716 من الطلبة الخريجين للعام الجامعي 2018/2019م، متضمنة 21 جنسية مختلفة.

في هذه المناسبة، وجه رئيس جمعية الهلال الأحمر الكويتية د. هلال الساير كلمة للخريجين والخريجات قال فيها: «أنتم شباب في عالم يشهد أكثر التغيرات حدة في النظام الدولي الذي قد أسس ركائز الأمن والسلام منذ الحرب العالمية الثانية، مؤكدا أن العالم يتغير من حولنا بسرعة شديدة لدرجة أننا نشهد تحولات من يوم لآخر.

وأضاف: «انكم تخطون نحو عالم جديد، حيث تلعب أهمية التكنولوجيا المتطورة دورا كبيرا في خلق ابداعات جديدة ومذهلة في عالمنا، فهي تتنوع بين الذكاء الاصطناعي، والعربات ذاتية القيادة، وانترنت الأشياء، وأحدثت العلاجات الجينية ثورة طبية في مجال علاج مرض السرطان، كما تنوعت مصادر انتاج الطاقة.

وأكد أن التكنولوجيا سلاح ذو حدين، فهي تتسبب في انزعاج الكثيرين حول العالم، فيمكن لوسائل التواصل الاجتماعي أن تكون أداة ايجابية حين تلقي الضوء على اللحظات الفرحة في حياة الآخرين، ولكنها أيضا قد تكون مصدرا لتعاسة وحزن الكثيرين واثارة مشاعر الغيرة حين تظهر انعدام المساواة وتسمح بالتنمر». وتابع: «أصبح الناس مهووسين بزيادة أعداد المتابعين على انستغرام بدلا من الاستثمار في علاقاتهم وروابطهم الاجتماعية في الحياة الواقعية، وأصبحت «اللايكات» واعادة التغريدات والتعليقات أمراً يستحوذ على انتباه الكثيرين بشكل كبير، بينما تعاني تفاعلاتنا الاجتماعية من الفتور الشديد».

من جهته، عبر رئيس الجامعة د. وليد بوحمرا، عن سعادته لتخريج دفعة جديدة من خريجي وخريجات جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، مبينا أن الاحتفال «لنهنىء أبناءنا وبناتنا ونتوج جهودهم المتواصلة وتحقيقهم متطلبات النجاح في مختلف تخصصاتهم ولنشد على أيديهم لوصولهم الى بداية حياة جديدة ملؤها الطموح والعزيمة لتحقيق حياة عملية كريمة في المستقبل، آملين أن تكون سنوات دراستهم الجامعية الماضية عوناً لهم في ذلك.

من جابنه، قال رئيس جامعة ميزوري بالانابة الدكتور كريستن سوبوليك: «لقد أصبحت جامعة ميزوري سانت لويس مرشدا وشريكا استراتيجيا بشكل رسمي لجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا في خريف 2002، لافتا الى أنه منذ ذلك الوقت كرس الجانبان جهودهما للعمل جنبا الى جنب لتنمية برامج التفوق الأكاديمي وخلق تجربة استثنائية للطلبة وتعزيز الدعم الحكومي والمجتمعي، والعديد من الأمور المشتركة لقرابة 20 عاماً، حيث عملت المؤسستان معا على بناء الجامعة وتحولها، كما قامت بتوفير الفرص المذهلة للطلبة، والتي أصبحت فيما بعد متوفرة للكويت على نطاق أكبر وأشمل، مشيرا الى أن الجامعة حصلت في وقت قصير جدا على عدد من الاعتمادات الأكاديمية رفيعة المستوى».

ومن جانبه، أكد الطالب عبدالله الشربتي في كلمة الخريجين: أن «الكويت كانت ومازالت تُعطينا، واليوم هو بداية النهاية، بداية واعدة لنرد الجميل لها ولنبين حبنا لها ولنعطي كل شيء لها، فهذه الدولة تستحق الشكر والثناء والتضحية والعطاء، والشكر موصول لجامعة الخليج والقائمين عليها فهم خير مثال للمعلمين المخلصين الذين قدموا وقتهم وعلمهم لنا.

من ناحيتها، ألقت كلمة الخريجات طالبة مرتبة الشرف فاطمة الكندري قالت فيها: انه لشرف كبير أن أقف أمامكم اليوم لالقاء كلمة حفل التخرج لعام 2019، نيابة عن زملائي الخريجين والخريجات، موضحة أنه بالنسبة لمعظم الطلبة لقد كان السبب الرئيس للالتحاق بـ GUST هو تطوير مسيرتنا الأكاديمية والحصول على الشهادة الجامعية التي نحلم بها، ولكننا اكتشفنا أن GUST في جعبتها ما يفوق كل ما كنا نحلم به، لاسيما بالمساعدة على تشكيل شخصيتنا التي نحن عليها الآن.

بدورها، كما ألقت الطالبة سارة المرهون كلمة طلبة الماجستير قالت فيها: كلمات البعض مازالت محفورة في ذاكرتي عندما كنت طفلة صغيرة، يتمنى والداها أن تكون كباقي أقرانها، في حينها كان هناك من يعارضون استكمال تعليمي ظناً منهم عدم قدرتي بسبب اعاقتي لكن أبا والداي أن يصغيا لتلك الكلمات فالتحقت بالمدرسة واستكملت تعليمي، فالاعاقة لم تكن عائقاً يمنعني عن الوصول لأحلامي وطموحاتي بل كانت نعمة يهبها الله لعباده الذي يصطفيهم لاختبار مدى قوة صبرهم، كما انني ممتنة جداً لأسرتي التي ساندتني وآمنت بي وقدمت لي جل الدعم رغم كل التحديات.

وأضافت: «مازلت أتذكر تلك اللحظات في المرحلة الثانوية عندما كنت طالبةً باحثةً عن مستقبلها الجامعي والتخصص الذي يلبي طموحها وشغفها، ولطالما تمنيت الالتحاق بهذا الصرح الأكاديمي المميز ولم أكن أتصور أن يتحقق هذا الحلم وتلك اللحظات ستمضي بهذه السرعة».

