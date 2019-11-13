وطن النهار

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اتفقت وزارة التربية، على تصميم مدارس قائمة ومنفذة وفقا لنظام الطاقة النموذجية والمكتفية بالطاقة الذاتية zero net energy، من خلال نظام يعتمد على تشغيل الطاقة الكهربائية بطاقة بديلة تخفف الأحمال عن الشبكة الكهربائية بنسبة 15 في المئة. وأكد وكيل وزارة التربية المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط م.ياسين الياسين، أن الطاقة الشمسية المشروع البديل للوزارة لتغذية المدارس بالكهرباء من خلال تركيب مجموعة ألواح شمسية تقوم بتوليد الطاقة الكهربائية من ضوء الشمس المنبعث وتخزين الطاقة المتولدة بالبطارية المتصلة بالنظام، مشيرا الى اختيار مدرستين بالمدن السكنية الجديدة هما ثانوية سعاد بنت سلمة للبنات بمنطقة سعد العبد الله وثانوية منيرة جابر الأحمد للبنات بمنطقة جابر الأحمد لتنفيذ المشروع. وقال الياسين في تصريح صحافي، أن ذلك يأتي في اطار الاتفاق والتعاون المستمر والمتبادل بين وزارة التربية متمثلة بقطاع المنشآت التربوية والتخطيط ووزارة الكهرباء والماء وتوجيها لاستراتيجية الدولة نحو تحقيق رؤية صاحب السمو أمير البلاد، بأن تشكل مصادر الطاقة المتجددة ما نسبة 15% من الأحمال القصوى للشبكة الكهربائية بحلول 2030.?

