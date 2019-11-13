وطن النهار

وقعت جامعة الكويت عقد مشروع انشاء حزمة رقم 5C أعمال الطرق والجسور (الحرم الطبي) في مدينة صباح السالم الجامعية مع شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده، والذي يشتمل على أعمال الطرق والجسور في (الحرم الطبي)، وذلك صباح أمس الثلاثاء بقاعة مجلس الجامعة في الخالدية.

وقد وقع من جانب جامعة الكويت مدير الجامعة الأستاذ الدكتور حسين الأنصاري وعن شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده، ممثلا لشركة المهندس سمير محمد فتحي، وذلك بحضور أمين عام الجامعة الدكتور مثنى الرفاعي، ومدير البرنامج الانشائي الدكتور قتيبة الرزوقي ومساعد البرنامج الانشائي د. أنوار الابراهيم ونائب مدير الجامعة للأبحاث الدكتور جاسم الكندري والقائم بأعمال نائب مدير الجامعة للتخطيط الدكتور ماجد الديحاني، وممثلي شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده، وممثلي الاستشاري SSH وممثلي شركة تيرنر بروجاكس (TP).

