وطن النهار

انطلاقا من دور جامعة الكويت في تقوية العلاقة بين تخصص الطالب ومستقبله، وتقريب المسافة بين الحياة العلمية الأكاديمية للطالب والمستقبل الوظيفي بنظرة أعمق وأدق، زار طلبة مقرر كيمياء جنائية وتحليل الأدلة المادية ومقرر فحص مسرح الجريمة وتقنيات رفع الأدلة باشراف د. انتصار الهتلاني ودكتور متولي مدكور بالادارة العامة للأدلة الجنائية في محافظتي الفروانية ومبارك الكبير، وتهدف الزيارة لخلق جو مشابه لبيئة العمل وتوفير خبرات متينة للطلبة وتهيئتهم للحياة المهنية.

بدايةً قام المدير العام للادارة اللواء محمود الطباخ باستضافة الطلبة، باستقبال مملوء بالعطاء والكلمات التحفيزية التي تضيف للطلبة وترسخ في ذاكرتهم، اضافة الى ذلك قام الدكتور جاسم تميم باستقبال الطلبة في مقر الادارة في الفروانية واعطائهم جولة في مختبرات السموم والمخدرات والكحول والكيمياء التحليلية للتعرف على طبيعة العمل فيها كما أذهل موظفو الادارة الطلبة بكم القضايا من حيث عددها ومحتواها وقدموا لهم خبراتهم.

وعلى هامش الزيارة قام اختصاصي أول مختبر طبي الدكتور فهد الحشاش باستقبال الطلبة في مقر الادارة في مبارك الكبير واصطحابهم في جولة في مختبرات الادارة للتعرف على طبيعة العمل فيها، وتخللت الرحلة تبادل المعرفة بين الدكتور فهد والطلبة عن كل ما يخص تفاصيل مسرح الجريمة، كما شجع الطلاب الدارسين لهذا المجال كونه مجالاً ممتعاً لا تكرار به ولا ملل فيه فكل مسرح جريمة قصة فريدة لا تشبه غيرها.

