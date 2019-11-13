وطن النهار

أعلن مكتب المنظمة العالمية لاستثمار اوقات الفراغ بالعلوم والتكنولوجيا (ملست اسيا) أمس الثلاثاء تأهل 36 مدرسة للمشاركة في المعرض العلمي الكويتي الفرنسي الـ14 الذي يقام من 25 الى 27 نوفمبر الحالي. وقال نائب رئيس المنظمة والرئيس الاقليمي بمكتب (ملست) عدنان المير لـ (كونا) ان المعرض الذي يقام بعنوان (النفط ومشتقاته) بالتعاون مع السفارة الفرنسية بالكويت يضم مشاريع وابحاثا طلابية عن النفط. واضاف المير ان المعرض يدخل في اطار اهتمام الكويت باعداد اجيالها القادمة من الطلاب والطالبات ويهدف الى تطوير قدراتهم الفكرية وممارستها بشكل علمي ومساعدتهم على اكتساب مهارات التفكير النقدي واعطائهم فرصة للابداع اضافة الى تنمية مهارات التعلم الذاتي وتوفير مناخ يشجعهم على تبادل الخبرات. واوضح ان هناك ايضا اهدافا خاصة منها التعرف على النفط ومشتقاته واثراء الجانب المعرفي للطبة واكتشاف المهارات وايصال المعلومة لهم واكسابهم معلومات عن النفط كمورد رئيس للدولة ولكونه من اهم الصناعات العالمية خصوصا ان الكويت تتبوأ مكانة متميزة عالميا في هذا المجال. واشار الى انه تم عقد لقاء موسع لطلبة المدارس المتأهلة والبالغ عددهم 72 طالبا وطالبة و36 معلما ومعلمة بالتعاون مع التوجيه الفني العام للعلوم بوزارة التربية لاستعراض مشاريع الطلبة المشاركين في المعرض.