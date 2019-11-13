وطن النهار

أعلن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة بوزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاسكان الدكتورة جنان رمضان.

جاء ذلك بعد مناقشة مجلس الامة في جلسته العادية أمس الاستجواب الموجه الى الوزيرة بوشهري من النائب عمر الطبطبائي ضمن بند الاستجوابات. وقال الغانم ان النواب الموقعين على الطلب هم الدكتور بدر الملا وثامر السويط وخالد العتيبي وعبدالوهاب البابطين والدكتور عبدالكريم الكندري والدكتور عادل الدمخي ومحمد هايف وعبدالله فهاد وشعيب المويزري ورياض العدساني.

واوضح أنه «وفقا للمادة (102) من الدستور والمادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في هذا الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه» مضيفا «وعليه سيتم التصويت على طلب طرح الثقة في جلسة خاصة يوم الخميس الموافق 21 نوفمبر المقبل».

وتنص المادة (101) من الدستور على ان «كل وزير مسؤول لدى مجلس الامة عن أعمال وزارته واذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا».

وعن تقديم طلب طرح الثقة تقضي المادة أنه «لا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناء على رغبته او طلب موقع من عشرة اعضاء اثر مناقشة استجواب موجه اليه ولا يجوز للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل سبعة ايام من تقديمه». وكان مجلس الأمة بدأ في وقت سابق أمس من جلسته العادية مناقشة الاستجواب الموجه الى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاسكان بصفتها المقدم من النائب الطبطبائي.

وكانت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان بوشهري اعلنت تقديم استقالتها من منصبها.

جاء ذلك في كلمة للوزيرة في نهاية مناقشة الاستجواب الموجه إليها من النائب عمر الطبطبائي ضمن بند الاستجوابات المدرج على جدول اعمال جلسة المجلس العادية.

وقالت الوزيرة «من هذه المنصة أعلن تقديم استقالتي لأنه مع الأسف الشركات وأصحاب النفوذ أقوى من الحق».

واضافت انها تقف اليوم برأس مرفوعة في مواجهة أصحاب النفوذ معربة عن فخرها واعتزازها بكل قرار اتخذته للحفاظ على حق الدولة.

وذكرت «حفظت الأمانة وبررت بقسمي وطبقت ما نص عليه الدستور في الحفاظ على مصالح الدولة وأموالها». وتقدمت بخالص الشكر والتقدير الى سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الامة مرزوق الغانم والنواب الذين وقفوا معها وإلى تفاصيل الجلسة.

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة عند التاسعة والنصف بعد ان كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب. وتلا الامين العام اسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون اذن او اخطار، وكذا الاعضاء الغائبين والمعتذرين عن حضور اجتماع او اكثر منذ 29 اكتوبر حتى 7 نوفمبر 2019.

وصادق المجلس على المضابط الواردة في جدول الاعمال، كما وافق المجلس على الاحالات الواردة.

الدمخي: ردا على رسائل صاحب السمو امير البلاد بالنسبة لعودة سموه وتكلل صحته بالسلامة وخروجه من المستشفى وعودته الى ارض الوطن، البلاء يظهر مدى محبة الناس والتفاف الشعب حول حاكمه.

اليوم ظهرت محبة الناس والتفاف الشعب الكويتي بأكمله حول صاحب السمو وفرحه بعودته وشفائه من هذا المرض والامر الطارئ والعارض الصحي الذي حل بصاحب السمو، ونتمنى لصاحب السمو طول العمر وان يوفقه الله لحكم هذه البلاد بالعدل والرشاد، وبالنسبة لاطلاق لقب قائد الانسانية هذا لم يأت من فراغ وانما من خلال دعم الكويت للمشاريع الانسانية في كل انحاء العالم، واتمنى ان يمتد هذا العمل الانساني لابنائنا في هذا البلد وان يكون هناك عفو عام لابنائنا في السجون حتى على قضايا امن الدولة وكان هناك من هو مستعد للاعتذار لصاحب السمو.

فنرجو ان يمتد هذا العفو الى من هم داخل السجون في قضايا امن الدولة وابناء الكويت في الخارج، وهذا هو تعميم للعمل الانساني.

وبالنسبة لحادثة التحقيق في الامطار، نحن قلنا في توصياتنا انه يجب على الوزارة ان تقدم للمجلس تقريرا كل 4 اشهر، وايضا خطابا وتوضيحا للشعب لان هذه الحادثة تألم وتضرر منها كل اهل الكويت، الناس تحتاج الى رسائل واضحة لعمل الوزارة وتطورات في هذا الامر، الكويت لا تستاهل ما يحدث فيها من احداث الشوارع التي تدل على فساد سابق.

صالح عاشور: بدورنا ندعو العلي القدير ان يحفظ سمو الامير وان يجعله ذخرا للكويت الكل شاهد الاستقبال الكبير في يوم الافتتاح وهذه رسالة تعبر عن مدى حب الشعب لمكانة سموه في قلوبهم والتفاف جميع فئات الشعب حول قائد الانسانية، وندعو الله ان يطيل في عمره في سبيل الكويت والمكتسبات.

وبالنسبة للرسائل الاخرى، لماذا اللجنة المالية تطلب التمديد في موضوع غلاء الاسعار ومحاور استجواب وزير المالية لان الوزراء غير متعاونين مع اللجنة التي ارسلت استفسارات واسئلة للوزراء والحكومة لم تجب عن هذه الاستفسارات. واذا الحكومة غير راغبة في التعاون مع اللجنة فأنصحهم بالاستقالة التي هي افضل من عدم التعاون مع اللجنة، لانهم يفقدون ثقة اللجنة واعضاء المجلس، وعليهم الرد على اسئلة اللجنة في موضوع التضخم حتى يتسنى لها تقديم تقريرها ونطلب من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية نقل هذا الكلام مع الوزراء غير المتعاونين مع اللجان البرلمانية. والامم المتحدة سميت الكويت بلد للانسانية ولكن لا نرضى ان تسمى هكذا وهناك شرائح كبيرة من المجتمع يقع عليها الظلم مثل الكويتيات المتزوجات من غير كويتي مشاكل لديهم في السكن والتوظيف وغيرها، وحتى شهادات ميلاد ابنائهم محرومون منها، والعلاج والتعليم لا يحصلون عليها والمسمى بلد الانسانية يجب ترجمته على ارض الواقع.

علي الدقباسي: نحمد الله ونشكره بعودة صاحب السمو معافى، ولا يوجد شعب احتفل بقائده كما احتفل الشعب الكويتي بقدوم الامير، نسأل الله ان يطيل عمره وانا كنائب امثل الامة والشعب العربي اقول لسموه اطال الله عمرك نقدر جهودك وندعو لك بالتوفيق وخاصة طي صفحة الازمة الخليجية التي باتت تعيق التعاون والانجاز. جهودك مقدرة يا صاحب السمو نحن على ثقة كاملة في قادتنا في دول مجلس التعاون في طي هذه الصفحة من اجل تعزيز التعاون.

ما يجري في المنطقة العربية مرتبط بدءا من لبنان ونهاية في اليمن مروا بكل الوسط العربي الملتهب من الارهاب والميليشيات وامن السعودية والكويت امن واحد والامن الخليجي امن واحد، وجهود صاحب السمو يجد كل الدعم العربي الشامل.

نحن نعيش وسط هذه المنطقة الملتهبة شمالا وجنوبا ولدينا احكام قضائية لمحكومين تجسسوا على بلدنا وخزنوا السلاح في بلدنا لذلك نطلب من سموه مواصلة جهوده في قيادة شعبنا وبحث حكومته على تطبيق اقصى العقوبات، على من يمس امن الكويت، نحن مطالبون بالالتفاف حول سياسة الامير المبنية على الاعمار والازدهار والبناء.

لسنا بمنأى عما يجري حولنا وعلى الحكومة اتخاذ اجراءات لازمة بحيث لا تمس الكويت وأمنه، ندعو الله ان يمد في عمر سمو الأمير ونسأله التوفيق ونحث ونبارك كل خطوة تعزز الامن القومي العربي وتنبذ الفتنة والفرقة.

الرومي: كان المواطن في قلق في وقت علاج سمو الامير والحمد الله عاد معافى، وتعاطف الكويت مع حاكمه شعور صادق ومخلص لهذا النظام المتمسك بالدستور، وكل الخليج يدعو لسموه بالتوفيق في لم شمل البيت الخليجي ونأمل تحقق ذلك قريبا ثم انه تكريم كبير للكويت حين سمي سمو الامير بقائد العمل الانساني وهذا العمل هو ديدن الكويتيين قبل اكتشاف النفط.

وافاد: سيدي يا صاحب السمو من منطلق العمل الانساني المشهود للكويت في كل العالم، واتمنى اقتراح الكويت ان يستقطع جزءاً من ميزانية جامعة الدول العربية للاهتمام بالمتميزين في دول العالم العربي لارسالهم لارقى جامعات العالم من اجل ان تقود هذه النخبة بلدانها مستقبلا وهذا قمة العمل الانساني.

اسامة الشاهين: تكريم سمو الامير بهذا اللقب الانساني يتطلب تكليف الحكومة بالجهود المطلوبة لاحسان ذهاب الاموال الخيرية الحكومية الى دول ديموقراطية لا دكتاتورية وترعى الاقليات الاسلامية لا تنكل فيهم، اما قضية النصب العقاري تتطلب معالجات عمل من قبل اللجان الحكومية، ونحن نقترح انشاء صندوق حكومي لتعويض المتضررين وتقوم الدولة بالنيابة القانونية في المحاكم امام المدعي عليهم لكن للاسف نحن منكوبون في شوارعنا ونتمنى ان تتكشف لنا الامور في استجواب وزير الاشغال من النائب عمر الطبطبائي.

عبدالله الكندري: المشكلات يعانيها المواطنون بسبب تخاذل الحكومة الامر الذي الحق المواطنين بالنصب العقاري والوزير السابق المسؤول لم يحاسب، واذا لم تحل المشكلة لن نتوانى عن محاسبة الوزير الحالي، ونحن نريد المعاملة بالمثل كشراء المديونيات الصعبة، وادعو الحكومة للحجز على ممتلكات النصابين، والوزير السابق يجب ان يحال لمحكمة الوزراء عما جرى من نشوء القضية في 2015، ووزارة الاشغال عاجز عن حل مشكلة الامطار وتداعياتها، واتمنى ان تعالج والا تعاد المشكلات.

وزير الخارجية: نوافق على الرسالة ونتمنى التعاون ونفاجئ برسالة تتعلق بهذا الامر، وهذه الرسالة لم تكن من ضمن الرسائل الواردة امس في اجتماع مجلس الوزراء، والامر من صلاحيات وزارة الخارجية انما نتمنى التعاون.

صفاء الهاشم: ننبه الحكومة لسرعة تزويدنا بالردود بشأن زيادة الأسعار والتضخم، وانا الآن «حليوة» معاكم يا حكومة ويرجى التعاون انتم حكومة ما ينفع معها استجوابات ولا رجاء حار.

الغانم: بخصوص تعليق وزير الخارجية سنتأكد من الأمانة العامة عن سبب تأخر وصول الرسالة إليهم إذ يلزم عدم ادراج رسالة الا بمرور 24 ساعة على الأقل.

ثم تلا الأمين العام مختصر كشف العرائض والشكاوى الواردة إلى المجلس.

الغانم: في الجلسة السابقة وافق المجلس على اختيار السيد فيصل الشايع كرئيس لديوان المحاسبة، واستكملت الحكومة اجراءاتها وصدر مرسوم من مجلس الوزراء، والآن سيتلو الأمين العام المرسوم، ويتفضل السيد فيصل الشايع باداء اليمين الدستورية.

وأدى الشايع القسم الدستوري لتعيينه رئيساً للديوان.

الوزير فهد العفاسي: نهنئ الأخ الشايع على تعيينه ونتمنى له دوام التوفيق.

وتوالت المباركات النيابية لرئيس الديوان فيصل الشايع وفي مقدمتها تهنئة رئيس المجلس الغانم مبدين جميعاً ثقتهم في الشايع لاداء مهامه وحفظ المال العام ومحاربة الفساد، مؤكدين حيازته على النزاهة والاتزان وقدرته على مواجهة الفساد والشعبوية، وسط اعلان عدد من النواب احترامهم لنتيجة الديموقراطية في اختياره رغم عدم موافقتهم على اختياره.

الشايع: اشكر سمو الأمير ورئيس المجلس ورئيس الحكومة والاعضاء على الثقة، وسأكون عند حسن ظن الجميع في تطبيق القانون على الجميع بإذن الله، هذا ما أتمناه.

وانتقل المجلس الى بند الأسئلة البرلمانية.

عبدالله فهاد: هناك اهمال حكومي واضح وأصبحت الكويت مسرحا للتهريب والاهمال في ميناء الدوحة لذلك طلبت خطة الحكومة لاعادة اهمال هذا الميناء ووجهت سؤالاً لوزير المالية.

وقال: الجمارك اكدت تنوع المضبوطات كمخدرات وتموين وماركات مزيفة ومواد اباحية واخرى واغلبها واردة من ايران، وعلى وزير التجارة مواجهة الامر لان فيه تهريب أسلحة ولابد من تحمل المسؤولية الحكومية.

نايف العجمي: سؤالي لوزير التربية عن كفالة اجهزة تكييف مدارس مدينة صباح الأحمد، واجابة الوزير تقول ان الاجهزة غير مشمولة في عقود الصيانة وعدم ادراجها بعد نهاية كفالتها، وهذا سبب ما تعرضت له تلك المدارس من مشكلة تكييف، وقال الوزير ان العقوبات صدرت على المقصرين ونشد على يد الوزير في ذلك لكن تأخر الوزراء في الاجابات يمثل عدم تعاون ويمهد فيه الوزير لنفسه في صعود المنصة، والامر يطال وزيري التربية والتجارة.

عبدالوهاب البابطين: سؤالي لوزير الصحة عن مشروعات تطوير النظام الآلي بالوزارة، والربط الآلي يعني الدولة ككل والصحة لم تنفذ هذا الربط في جزء من أعمالها، والمواطن يعاني من صعوبة نقل ملفه من مشفى لآخر، نريد الان اجابة صريحة هل الربط معمول به ام لا؟ ولا نقبل ان يتنقل المواطنون بملفاتهم وضياع متعلقاتها.

الدمخي: سؤالي لوزير المالية عن ايقاف عبارات النقل العام لايصال المواطنين وسياراتهم من اهل فيلكا.. وأهل فيلكا يعانون الأمرين، وهذا تنفيع واضح للشركات الخاصة، والان هيئة الزراعة والبيئة يخالفون كبار السن وأهل الجزيرة وهناك استياء لتطفيش الناس من الذهاب الى الجزيرة وكل ذلك بدعوى ان لديكم مشاريع ولا شيء نرى وحتى حقوق الناس أصحاب الشاليهات سلبت، متسائلا من نحاسب على قصور الحكومة في التزام وعودها.

صالح عاشور: سؤالي لوزير الاعلام السابق عن كشف المستشارين والموظفين غير الكويتيين في هيئة الزراعة، والمجلس ناقش الاجوبة السرية والتذرع بعدم دستورية الاسئلة، والوزير هنا يتذرع بعدم الدستورية، وسؤالي يتحرى الفساد المالي والاداري في اجهزة الدولة وكيف ترتب المناصب الباراشوتية، والاجابة كشفت مكمن الخطأ ولو كان هذا الوزير موجود لحولت السؤال الى استجواب انما استقال الوزير والوزير غير القادر على تحمل مسؤولية دولة عليه الاستقالة.

اسامة الشاهين: سؤالي لوزيرة التخطيط عن اسباب تعطل نظام المعلومات المتكاملة للموظفين، وهي اجابة خلت من موعد تشغيل الخدمة، وللاسف ان اصلاح الخلل يحتاج مناقصة جديدة وكأن العمل خالية من عقود الصيانة والتطوير، والامر يشكل معاناة للموظفين من اجل استخراج بياناتهم، وشعارات الحكومة الالكترونية حبر على ورق ومفقودة فعلياً، وديوان الخدمة المدنية اصبح وكر استثناءات المحسوبية في التعيينات.

الوزيرة مريم العقيل: النظام يشمل كل القطاعات الحكومية، انما نظام الخدمة الهاتفية موجود ويمنح المعلومات، والامر مسألة وقت للدورة المستندية والان نحن في خطوات الموافقة من ديوان المحاسبة، ونأمل عودة نظام الاون لاين قريباً، وسندخل نظام تطبيق الموبايل للاستفسار وستكون خدمات متطورة.

رئيس اللجنة عيسى الكندري: ترفع الجلسة لصلاة الظهر.

الاستجوابات

استأنف الرئيس الغانم الجلسة، ودخل المجلس في بند الاستجوابات عند الساعة 12?30، ورفع المجلس استجواب وزير المالية بعد تثبيت نص الاستجواب في المضبطة.

هايف: بانتهاء استجواب الوزير لا تنتهي المحاور واستجوابي ليس لشخص الحجرف، والوزيرة الجديدة تتحمل التركة وعليها اصلاح المحاور وعلى اللجنة المالية تعديل قوانين المتقاعدين وهيئة الشراكة وتوفيقهما مع الشريعة.

وانتقل المجلس لبند وزيرة الاسكان وزيرة الأشغال جنان بوشهري المقدم من النائب عمر الطبطبائي.

الطبطبائي: انا امثل صوت الشعب، وهناك اخفاق في تنفيذ 10% من وعود وزارة الاشغال، وهذا بناء على تتبع خطتها، ومستشفى الأطفال متوقف ومدينة صباح الأحمد تئن من غياب الصيانة، وتقاريركم الشهرية تثبت ان مشروعات الوزارة غير قابلة للطرح، وهناك مشروع ليس له تاريخ متوقع للطرح، وآخر لم تتحدد أسباب التأخير.

وقال: الشعب لا يصدق وعودكم لتنفيذ مشاريع البنى التحتية، وحسب احدى الصحف نحن نحتل المركز الخامس في عدد المشروعات المطروحة المتأخرة من بين دول الخليج، واحد المكاتب الاستشارية الموقفة بسبب أزمة الطرق تمت مخاطبته اخيراً وهذا دليل ان الايقاف كان بقصد الدعاية، متسائلا اين محاسبة رئيس الحكومة للمقصرين كما وعد؟ 8 فبراير 2019 برأت الوزيرة خلطة الاسفلت وقبلها بأيام كان لها كتاب داخلي للتعديل على الخلطة، وهذا محل علامة استفهام ويتطلب المحاسبة.

وبين: لماذا الاوامر التغييرية على المشروعات وأنتِ تعترفين ان الخلطة سليمة، وذهبتِ لاستخدام الخلطة القطرية للاسفلت دون ان تذهب لتطوير مصانع الاسفلت المحلية، واحد المقاولين منح فترات تمديد واوامر تغييرية اليس هذا تنفيع وتحويل الوزارة بدل خدمة الناس الى وزارة المقاولين، ولماذا تم تمديد مشاريع الطرق بالكامل ولم تقصري الامر على اعمال الاسفلت، وهذا مشروع بقيمة 260 مليونا ومدد للمقاول، وكذلك التمديد لمشروع جمال عبدالناصر البالغ 250 مليونا واجمالي العقود الحاصلة على التمديد قيمتها 700 مليون دينار، متسائلا: اين المسؤولون الذين استلموا المشاريع؟

وأشار: الوزيرة تعاقب احدهم في مكتبه، ثم تعينه وكيلا مساعدا للمتابعة والتنسيق في الأشغال، وانا اعرف حجتها بان لجنة التأديب برأته، واين تطوير مشروع طريق الفحيحيل الذي اخذ تصميمه 18 شهراً، مستغربا قرب مرور سنة على اصلاح الطرق والوزارة لم تحقق 50% من الاصلاحات انما بعد الاستجواب تزايدت الاعمال وفي وقت الذروة ودون الاعتبار لابجديات الادارة، ولو انك مهتمة للناس لما اهملت مشروعات الطرق، واذا انتم «تاكلون التمر يا وزراء حنا نعد الطعام».

وتطرق: الى نزول الكويت في مؤشرات تنموية دولية، لافتاً الى ان الناس بلغت اصاباتهم «امراض الدسك» كما ان ارقام استيراد اطارات السيارات ارتفعت خمسة ملايين دينار بدليل ان كل مواطن استبدل تواير سيارته وكذلك زجاج السيارة، وغير منطقي ان نستجوب وزيرة على شوارع، ومشروع المطار الذي بلغ مليار و300 مليون بلا اشراف على المقاول لا من الوزارة ولا مكتب استشاري.

ثم نقلت تبعية مشاريع المطار بين 5 إدارات، وهذا الاستجواب هدفه كشف التعمد بتضليل الرأي العام والقيادة السياسية، واتتني اجابة مهلهلة عن مراحل انجاز مطار الكويت وكلها لاصلة لها بالواقع، وسط تضارب المسؤولين في مواعيد تسلم المطار 2022 و2023 متسائلاً هل الاشغال مع الدولة ام المقاول، مستغرباً قفزة نسبة الانجاز 19% في 3 شهور، موضحا ان تقرير الاستشاري كشف تدليس نسب الانجاز وادخال اعمال التشوينات، و129 مليون دينار اختفت بسبب التأخير بنسبة 9% في حين الوزارة تدعي نسبة التأخير 3%، وبالحساب الكلي تصل نسبة التأخير حسب الاستشاري 200%، وهذا مشروع واجهة بلد ولو كنا في دول متقدمة لأقال هذا المشروع حكومة.

ونوه: الوزيرة كذبت على الشعب وأدلت بمعلومات خطأ والله يشفي غليل الشعب إلا اقالتها واحالتها محكمة الوزراء وأثار: العملية «مسخرة» المقاول غير المواد لمبنى المطار ووضع رخام للمبنى هو نفسه المستخدم في حمامات دار الأوبرا وكل ذلك بموافقة وكيل مساعد وأمر بدفع قيمة خمسة مكائن في حين لم يركب سوى مكينة واحدة وأنا متأكد أن الوزيرة لا تعرف هذه الوقائع.

وقال: الاشغال اخلت بمسؤولياتها في منع الصحة من هدم وتعديل ابواب مستشفى جابر لملائمة المعدات والاجهزة وايكال الأمر لكفالة المقاول ما جعل المقاول والاستشاري يطلبون اعفاء من تحمل المسؤولية، ثم اخلت الوزارة في تقديم الدفوع القانونية رداً على دعاوى المقاول ما اضاع 30 مليون دينار على الدولة.

ولفت: المشكلة الاسكانية متفاقمة والمتضررون هم الأسر الكويتية، وحين يتأخر المقاولون لماذا لم تسحب الوزيرة المشروعات من المقاولين، وجنوب المطلاع كان يفترض ان يسلم قبل اسبوعين، ووزعت على المواطنين مخططات بهدف تقليل اعداد المنتظرين، وأنا اتحدى ان يتسلم المواطنون قسائمهم قبل سنتين او ثلاث.

وأوضح: مدينة المطلاع بلا استشاري مشروع وأهدرت الوزارة مصير 28 ألف أسرة كويتية، وهذه مسؤولية تتحملها الوزيرة، لافتاً الى أن جنوب سعد العبدالله ستباع للمواطنين وسيفاجئون انها ليست توزيع بل مشروع استثماري تجاوز على اختصاصات هيئة مشروعات الشراكة، وقبل ان تصلح وزارة الاسكان بيوت الناس عليها اصلاح بيت المؤسسة التي تعاني من نهاية مراسيم الوكلاء منذ سنة ونصف - السنة وهم لا يعلمون ببقائهم ام مغادرتهم، ومدينة جنوب صباح الأحمد دليل على انكم تنشؤون مدناً منكوبة للمواطنين، والتعامل مع المجاري يتم بطرق تخلق التلوث والأوبئة وهي جرائم بيئية، قائلاً «عزوا الاسم الذي سميت به هذه المدينة».

وقال: صار المواطن فاقداً للثقة بكل منتج تم باشراف الحكومة بعدما كانت بيوت الحكومة واعمالها سوبر ديلوكس سابقاً، وان لم يحاسب رئيس الحكومة المقصرين فستمتد المساءلة له.

مرافعة الوزيرة

وانتقلت المداولة الى وزيرة الشؤون.

الوزيرة جنان بوشهري: هذا الاستجواب فريد من نوعه فالمستجوب يثني علي ويستجوبني. هناك مواضيع طرحها لم تكن من ضمن الاستجواب، النائب عمر الطبطبائي وجه كلامه سابقا للمواطنين «ثم عرض تربط مدني لتصريح الطبطبائي يقول فيه ان عملنا انتخابي وليس برلمانياً وكلام بعض النواب في الانتخابات شيء وفي المجلس شيء وتشوف النائب يصعد اذا لم تمرر له معاملة «هذه مداخلة للنائب الطبطبائي قبل ستة أشهر وأسأل الطبطبائي هل الكلام هذا ينطبق عليك. تبي توزع الاتهامات علينا كلنا بس خل يكون عندك الدليل. هناك جانب مهم أخفيته على المواطنين، جانب من اتهاماتك مع أن البراءة كانت في يدك ولكن لم تعرضها للمواطنين. في صفحة 6 من الاستجواب في المحور الأول يتكلم فيه عن عقدي الوفرة ويقول هناك تأخير وأن الوزيرة اكتفت بتوجيه انذار.

اسألك انت قرأت ردي على سؤال بهذا الشأن قدمته لي؟ الاجابة كانت بأنه تم انجاز المتعهد وتم حرمان الشركة من دخول المناقصات. أخوي عمر ليش هذه العقوبة لم تعضها. هذا أول دليل ان استجوابك من دون دليل - وإلا ليش أخفيت اجابتي على سؤالك وخاصة أنه تم حرمان الشركتين من الدخول في مناقصات الوزارة بل والدولة بكاملها. كيف تقول اني لم أوجه إلا انذاراً وأن اجابتي صادمة، لا والله أخوي عمر كلامك هو اللي صادم. وهذا العقاب كان لجميع الشركات المتعثرة في وزارتي وليس للشركتين فقط في عقدي الوفرة. هناك شروط تعاقدية ومنها كراسة الشروط. ممكن تعرض دليلك بكلامك تستجوب سحب الأعمال. فالشروط هي الحق في سحب الأعمال وليس تستجوب.

نسبة الانجاز كانت 58 في المئة صحيح هناك تأخير وبعد العقوبات بدأت ترتفع نسبة الانجاز واليوم وصلت نسبة الانجاز الى 85 في المئة في مشروع الوفرة السكني وهناك مبان عامة سيتم تسليمها. اذا سحبت الأعمال فانه سيكون هناك أكثر من 8 أشهر توقف ثم تم طرح المشروع من جديد وهذه الحكمة أن القرار الصحيح عدم السحب وتطبيق العقوبات والضغط جاء بهذه النتيجة.

برنا بقسمنا لا أحد يزايد عليه فقد قسمت بكل شيء ورديت عليك في الاجابة والتي أخفيتها في استجوابك. وهذا سلوك مستمر في اخفاء الحقيقة في كل محاور استجوابك.

عقد انترناشيونال طرحه في الاستجواب وقال الآن هذا مو بعهدك. ولكن هذا لم يقله في صحيفة الاستجواب بل قال أنا اخترت المستشار.

انت وجهت سؤالاً للوزير السابق ياسر أبل وقال الوزير السابق إن العقد تم فسخه في 2016 يعني قبل سنة من توليتي للوزارة.

توجه لي الاتهام والاجابة عندك من أكثر من سنتين. السؤال اذا هذه تستحق المساءلة ليش ما تحركت أخوي عمر من سنتين ليش اليوم. أنا سيلت كفالة شركة انترناشيونال بالنسبة للانجاز مع أن العقد ملغي.

هل ازعجك أنني سيلت الكفالة.

يقول إن الدولة تكبدت مبالغ طائلة مع هذا الاستشاري وأحب أقول لك لم تتكبد الدولة اي مبالغ لأن الوزير السابق سيّل كفالة المشروع. خطأك الدستوري الجسيم أنك حطيت هذا المحور في الاستجواب الا اذا كنت تعتبر الحفاظ على المال العام خطأ جسيماً.

أنا منذ توليت مسؤولياتي كان منهجي مع المقاولين هناك 11 مقاولاً ومكتباً هندسياً ولأول مرة خاطبنا جهازا المناقصات لحرمان هذه الشركات من كل مناقصات الدولة وهذا الاجراء ليس لذر الرماد في العيون. ونحن بشكل دوري نحدّث هذه القائمة. أكبر عملية تحصيل للغرامات المالية 34 مليون دينار كويتي وحدثت في عهدي. الخرافي 7 ملايين، الخليج 8 ملايين والخرافي 8 ملايين دينار. اجمالي الغرامات بلغت 70 مليون دينار كويتي. ليس أنا من اتخذت عدم محاسبة الشركات منهاجاً بل انت من اتخذ الاتهامات من دلائل منهاجاً. كل الكتب التي عرضتها في 2014 و2016، لم تكن في عهدي.

قلت إنك وجهت لي سؤالاً عن مدينة المطلاع وهذا غير صحيح، وأنا أسألك انت زرت مدينة المطلاع شفت الأرض وصعوبة الحفر هناك وأن المشروع يتطلب استخدام المتفجرات وهذه تحتاج تراخيص من نوع خاص يحتاج وقتاً. عندك خبر عن ذلك، واشكر وزير الداخلية لسرعة تخليص تراخيص المتفجرات.

تكلمت انت عن مدينة جنوب سعد العبدالله وهناك عقد بين كوريا والكويت وانت كنت نائباً لم تعترض وقتها في 2016 وهذه بالاتفاقية ومع ذلك تقول إنه لن يتم تسليمها. ومع ذلك أنت تقول إنه لن يتم تسليمها. ومع ذلك أتت مؤسسة السكنية لتنسيقها مع الجهات المعنية.

وبالنسبة للمحور الثاني الخاص بالمطار

وتم رفع الجلسة ربع ساعة للصلاة.

وتم استئناف الجلسة

الوزيرة جنان بوشهري: المحور الثاني بشأن اهدار المال العام وهو يتكلم عن مشروع المطار T2 تحته ثلاثة حزم وهناك عقد استشاري لإدارة المشروع ليس له علاقة بالاشراف على المقاولين الذين يعملون في الحزم. والاخ المستجوب وجه سؤالاً للوزير السابق بهذا الشأن ووجه لي أنا السؤال وقلت نعم الوزارة وضعت اشرافا على المشروع المشكلة ليست في الاجابة التي زودا بها الوزير السابق حسام الرومي وليست في اجابتي بل المشكلة في سؤالين مختلفين.

وتم عرض شريط مرئي للنائب الطبطبائي يقول فيها انه وجه 34 سؤالاً بعض هذه الأسئلة التي وجهها لم أكن في وقتها في منصبي وكل الأسئلة التي وجهها تمت الاجابة عليها.

وأنا أطلب من النائب أن يوجه لنواب الأمة الأسئلة التي يقول انني لم أرد عليها.

وهو قال في أحد الأسئلة انني تجاهلت الرد على سؤال قد وجهه الوزير السابق، كيف أرد على سؤال لم يوجه لي. معقولة ابني محوراً في الاستجواب على سؤال لم يقدم لي.

الموعد التقاعدي 28 أغسطس 2020 لمشروع المطار وهذا رد على أحد اسئلته. معقولة محور في استجواب مبنى على اعتقاد وترجيح. هل يقبل النواب بمثل هذا النوع من الاستجواب.

نسبة الانجاز في مشروع المطار 24 في المئة وهذه النسبة فيها تأخير 1 في المئة.

وتم الطلب من المقاول تقديم خطة عمل بديلة وقد بدأت تدارك نسبة التأخير وتم تقديم جدول زمني هو الآن تحت المناقشة. وعدد ايام التأخير 60 يوماً في هذا المشروع. المقاول غير منهجية العمل لتفادي مشكلة الالواح للاسقف حيث تصل قطعة قطعة من تركيا ولكن الآن المقاول أقام مصانع في المطار لانتاج تلك القطاع وبذلك يتم تفادي التأخير.

المحور الثالث

المحور الثالث بشأن الاخلال الجسيم بمصالح الدولة وحقوقها. قال النائب ان هناك 125 مشروعاً ولكنه لا يعلم انه تم تخفيض تلك المشاريع أكثر من 80 مشروعاً. ووضعت لها الاعتماد المالي وخاطبت الوزارات المعنية وجهاز المناقصات ليسرع في اجراءات الاعلان عن المشاريع التي رصدت لها الميزانية. يجب ان اعطى اربعة اشهر لتطبيق خطة الانجاز وبعدها فليحاسبني النائب الذي قال ان لها سنة وسنحاسبها وانا أريد أربعة أشهر فقط.

المستجوب يريد تحميلي مسؤولية اشياء لا أتحمل مسؤوليتها خاصة في موضوع التسريبات الحكومية والنائب عرض تقريراً لمجلة ميد ان الكويت أصبحت الاخيرة في ذلك الامر ولكن الان التسريبات تقفز واصبحت الكويت الرابعة وهو تقرير شهري ليش اخفاء هذه المعلومات وليش يقتصر الامر على وزارة الاشغال وليش عرض التقرير لشهر تسعة فقط. في وزارة الاشغال تم توقيع عشرة عقود في عشرة أشهر وهي البداية للإسكان.

ووقعت الاسكان 32 عقداً كنت اتمنى ان يحاسبني النائب على خطأ وقع في عهدي أو مال عام أهدرته مو حصلته.

وعرضت شريطاً مرئياً للنائب الطبطبائي يقول عملنا انتخابي وليس برلمانياً.

هل النائب يوقع على طرح الثقة على استجواب من دون دلائل.

المحور الرابع

المحور الرابع بشأن اساءة استخدام السلطة.

في هذا المحور المستجوب يتكلم عن نفسه وليس عني لأنه اذا كان هناك اهدار للمال العام وهذا يتم تحت بصر النائب الذي وجه سؤال لوزير الاشغال الاسبق عبدالرحمن المطوع وتم الرد عليه من الوزير الاسبق. كيف لم تر ان هناك هدراً للمال العام وكنت وقتها نائباً. وأنا تسلمت حقيبة وزارة الاشغال في 2018 والاجابة عنده ولم يتحرك لمدة سنتين ولم يتحرك إلا الآن.

أنا منذ توليت الوزارة جاءني 11 طلباً لتغير الأوامر ولكن الى الآن لم احسمها وكل ما ذكره النائب لم يحدث في عهدي وبشأن شركة برج العرب والخاصة بشأن مستشفى جابر بمطالبة وأنا ذهبت الى ديوان المحاسبة وذلك لحرصي على مطالبة بقيمة 18 مليوناً المقاول رفع قضية لانني لم ارد على مطالبة الشركة والامر الآن لدى القضاء.

الوزير السابق حسام الرومي كان دوره اصلاحياً وشكل لجنة للتحقيق في 8 مشاريع ورفعت لي تقريرها الاول وطلبت التمديد ووافقت.

وهناك 5 مشاريع رفعت تقرير لي بعضها تم ايقافها واخرى احالة موظفة إلى مكافحة الفساد، وكل التوصيات تم العمل فيها ودخلت حيز التنفيذ.

هناك 30 مليون دينار مبالغ غير مسددة وتم مخاطبات للتسديد أو تسييل الكفالات. لاني اطلع بمسؤولياتي فأنا أريد تحصيل المديونيات.

مو جنان بوشهري اللي يسيطرون عليها المقاولين أو الشركات وهذا برا بقسمي ويسأل عني النيابة العامة ومكافحة الفساد وكل من عمل معي في كل مسؤولياتي.

لقد عرضت ذلك على سمو الرئيس بشأن الشركات المتعثرة وكان حاسماً بان نطبق القانون ونحرم هذه الشركات وهن 15 شركة في الاشغال و11 في الاسكان.

هل أنا أدفع ثمن حفاظي على المال العام. أنا فخورة بدفع الثمن وراسي مرفوع. حتى ان هناك ندوات تعقد من مكاتب لاقالتي لانني عاقبت المكاتب المتعثرة مسؤوليتي ان اعالج المشكلة من جذورها ولن تغمض عيني الا بعد تحقيق المسؤولية.

مشروع جسر صباح الناصر متأخر صار له سبع سنوات وقمت بتسييل كفالة الشركة وعاقبتها.

وعرضت شريطاً مرئياً للطبطبائي بطالب بمحاسبة الشركات المتأخرة.أنا حاسبت الشركات وطبقت العقوبات اللي النائب كان يطالب فيها. فكيف مثل هذا في الاستجواب.

الطبطبائي قال ان المقاول يدير وزارة الاشغال ولكن الان عرفنا ان المقاول لا يدير وزارة الاشعال.

المحور الخامس

المحور الخامس بشأن معالجة اثار الامطار.

مضبطة مجلس الامة اثناء مناقشة خطة عمل لاصلاح الشوارع. وانكر النائب عبدالله الرومي شكرني قائلاً الاخت الجريئة التي قدمت لأول مرة خطة عمل حكومية والان النائب الطبطبائي في استجوابه يقول لا توجد خطة عمل مع انه في جلسة مناقشة خطة الامطار واستحسن عملي وطالب بتأجيل الاستجواب الى نهاية الخطة، السؤال ما الذي حدث وقام هو بتقديم الاستجواب. لا يوجد لدينا اي منع يطبق المواصفات في السابق وليس الان.

الاخ الطبطبائي يطلب من الداخلية ايقاف الحسابات الوهمية وانت الان تستند اليهم كل الاوامر التغييرية تمت وفق القانون وموافقات الجهات المعنية. ونحن عاقبنا شركات مسؤولة عن الاضرار التي اصابت الطرق. في لجنة التحقيق البرلمانية بشأن تطاير الحصى جاء في التقرير ان الوزير اخذ بما جاء في التقرير كل هذا وما سوينا شيء. هناك 22 مصنعاً قادر على صنع خلطة الشوارع المعتمدة، الاخ مبارك الحجرف اشاد بثبات الكويت في التعامل وتصليح الطرق.

وانا اسأل النائب هل انا مسؤولة عن عقد انترناشيونال خل يجاوب لكم اخواني النواب، هل فعلا اخرت عقد واحد واديت الى تأخير الكويت في التصنيف الخليجي، كل الاستجواب من دون ادلة.

النائب قال ان الاستجواب هو استجواب اهل الكويت، ليعذرني الطبطبائي انا مرافعتي هي مرافعة اهل الكويت لانهم يريدون يشوفون الجدية في محاسبة الشركات والمحافظة على المال العام، وقد وقفت على المنصة لاحمي المواطنين وحقوقهم الدستورية والأموال العامة.

وانتهت بوشهري من مداخلتها.

صل على النبي

وانتقلت المتداولة للنائب المستجوب عمر الطبطبائي.

عمر الطبطبائي: ارد على الوزيرة من اجاباتها متى تم تسييل الكفالات بعد ان توهق المقاول. لم تقولين قصور في الفهم ترى المشاكل التي بدأت في عهد غيرج استمرت في عهدك، انت تخلين المقاول يستمر ويتأخر والناس ما تستلم بيوتها. الشروط عطتك الحق بالسحب وانت تأخرت وترفضين السحب. على فكرة اللي عطاج المعلومة اني مشتكي لوزير الداخلية على الحسابات الوهمية غير صحيح انا طالبت بالغاء قانون الحسابات الوهمية. ارض بوحليفة سلمها الوزير الجبري لكم لـ 600 أسرة ولم يحدث هذا شنو ذنب هذه الأسر؟ ترسيات كانت في 2011 وانت تقولين حصلت في عهد الوزير السابق شعيب المويزري الذي استلم منصبه في 2012 أليس هذا تدليس.

سنة كاملة لم يتم تصليح الشوارع والحين تقولين راح اعرض لكم الخطة صل على النبي يا وزيرة. تتهميني ان استجوابي انتخابي وتقولين ما عطتيني اسئلة عن المطار انت قاعدة تدلسين بقاعة عبدالله السالم. كل كتب الانذارات التي قدمتيها كلها بتواريخ قديمة ولم ترد الاجابة لماذا؟ هل يعقل ان شوارع الكويت اللي يضرب فيها الامثال واللي ما خربتها دبابات المقبور صدام اصبحت الان خطراً على المواطنين وكأننا في افقر دول العالم. لم تردي على محاور الاستجواب بس تشرحين المعاني وكأنك مدرسة العربي.

30 مليون تتبخر من مستشفى جابر ومشاريع متعثرة هذا نهج من يحارب المقاولين. اهالي الكويت وبيوتها وسياراتها راح تطلع من ذمتي وتدخل بذمتكم. اسلوب اللف والدوران ما ينفع، اهل الكويت مو لعبة ودور البطولة الواقع يثبت عكسه.

هذا الاستجواب لا يحتاج ورق طلعي الشارع وشوفي صباح الاحمد وجليب الشيوخ، شوارع اختفت والامراض انتشرت انا لا اتهمك بل يمكن اللي حواليك وحذرناك اكثر من مرة. الكلام مو لك الكلام لسمو الرئيس اذا هؤلاء القياديين يعطونكم معلومات على ورق في اجتماعاتكم. يدري سمو الرئيس ان مشروع المطار راح يتأخر اذا استمر القياديين اللي وصلونا لهذه الحال سيكون المحاسب سمو رئيس الوزراء. ترى اهل الكويت هم الذين اسموه هذا الاستجواب، انت قاعدة تستصغرين اهل الكويت، شنو سويتي لاهل الكويت. استجوابي ليس وهم مثل مشاريعكم، اذا الوزيرة تدلس في قاعة عبدالله السالم ماذا سيفعل معكم الوزراء هذا مستواكم.

وانتقلت المداولة الى الوزير جنان بوشهري.

شيء غريب

الوزيرة جنان بوشهري: تمنيت ان النائب يجاوب النواب عن التدليس اللي قمت به كما يقول وعن الاسئلة التي لم ارد عليها. النائب يقول انه سأل عن مشروع المطلاع والحقيقة لم تقدم اي سؤال عن هذا الموضوع.

سؤال هل يطبق الايقاف على الشركات بأثر رجعي، الـ 30 مليون دينار بشأن مستشفى جابر لم تحدث في عصري وقلت ذلك وبشأن بوحليفة لم تسلم للسكنية كما قال. والنائب لم يذكر اي قضية مستمرة في عهدي.

في شيء غريب النائب عمر الطبطبائي هو رئيس لجنة التحقيق فيما جاء باستجواب وزير المالية السابق وجاء في التقرير انه ثبت ان تقاعد الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة في احد الابراج لم يتم في عهد الوزير الحالي.

