أول النهار

استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد بعد ظهر أمس قائد قيادة القوات الأميركية الوسطى الفريق أول كينيث ماكينزي والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية والتي رحب من خلالها النائب الأول بالضيف والوفد المرافق له في بلدهم الثاني الكويت ، مشيداً بعمق العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين، وتعاونهم المشترك على مختلف الأصعدة والمستويات لاسيما المتعلقة منها بالشؤون العسكرية. حضر اللقاء رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد خالد الخضر ، والقائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى البلاد السيد لاري ماموت ، وعدد من كبار الضباط القادة بالجيش الكويتي.

هذا وقد أقام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد مأدبة غداء على شرف قائد قيادة القوات الأميركية الوسطى والوفد المرافق له.

كما استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح، نائب وزير التجارة بجمهورية الصين الشعبية الصديقة السيد تشيان كه مينغ والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد .

حيث تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين الصديقين، والاطلاع كذلك على مدى الاستفادة من الأفكار والخبرات الصينية في مجالي التنمية والتطوير لمختلف المشاريع التي تتطلع دولة الكويت لتنفيذها ضمن رؤية صاحب السمو أمير البلاد «كويت جديدة 2035»

هذا وقد حضر اللقاء سفير دولة الكويت لدى جمهورية الصين الشعبية سميح جوهر حيات، وسفير جمهورية الصين الشعبية لدى البلاد لي مينغ قانغ، ووكيل وزارة المالية المساعد للشوؤن الاقتصادية رئيس الجانب الكويتي في اللجنة الكويتية - الصينية المشتركة السيد نبيل العبدالجليل.

