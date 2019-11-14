أول النهار

استقبل رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد خالد الخضر، أمس في قصر بيان العامر آمر القيادة المركزية الأميركية الوسطى الفريق أول كينيث ماكنزي والوفد المرافق له.

حيث رحب بالضيف والوفد المرافق له، وتم عقد اجتماع بين الجانبين نوقش من خلاله أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تعزيزها وتطويرها.

حضر الاجتماع معاون رئيس الأركان العامة لهيئة العمليات والخطط اللواء الركن محمد عبدالله الكندري ومدير الاستخبارات العميد الركن فهد الطريجي ورئيس مكتب التعاون العسكري الأميركي العميد راندولف ستودنروص.

