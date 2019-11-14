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غزة - الوكالات: هددت إسرائيل باجتياح قطاع غزة بريا فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية امس ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين من جراء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة إلى 23 شخصا فيما أصيب اكثر من 70 اخرين بجراح مختلفة...(طالع ص19).

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة في بيان منفصل إن سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال الاسرائيلي نفذ 50 غارة جوية على القطاع و21 اعتداء بقصف مدفعي.

في غضون ذلك قال عضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر يوفال شتاينس، أمس إن الجيش قد يدخل بريا إلى قطاع غزة وذلك بعد ساعات من تصريح مصدر عسكري أن قوات الدبابات التي زجها جيش الاحتلال على حدود القطاع بانتظار اوامر التحرك. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت إن عملية الاغتيال التي نفذها الجيش الإسرائيلي ضد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا كانت ضرورية لأمن إسرائيل. وأكد أن الجيش لن يتردد في القيام بعمليات اغتيال في المستقبل. وبينما عبرت الأمم المتحدة عن قلقها حول التصعيد الذي وصفته بـالخطير جدا. فقد كررت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس الموقف التقليدي لواشنطن وكتبت على تويتر قائلة إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل.

