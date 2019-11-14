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سموه التقى رئيس الأركان ووفداً عسكرياً أميركياً

ولي العهد استقبل المبارك ووزيري الخارجية والداخلية


استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان أمس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
واستقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.
كما استقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح.
واستقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد رئيس الأركان العامة للجيش الفريق ركن محمد الخضر وقائد قيادة القوات الاميركية الوسطى الفريق أول كينيث ماكينزي والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.
حضر المقابلة رئيس المراسم والتشريفات بديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك صباح السالم.


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