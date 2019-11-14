وطن النهار

تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد رسالة تهنئة من جولي باييت حاكم عام كندا أعربت فيها عن خالص تهانيها بعودة سموه إلى أرض الوطن العزيز بعد استكمال الفحوصات الطبية التي تكللت بفضل الله تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح متمنية فخامتها لسموه رعاه الله موفور الصحة وتمام العافية.

هذا وقد بعث صاحب السمو أمير البلاد برسالة شكر جوابية إلى جولي باييت حاكم عام كندا ضمنها سموه بالغ شكره وتقديره على ما أعربت عنه من تهان وطيب المشاعر وتمنيات صادقة، متمنيا سموه لها موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق كل الرقي والنماء.

من جانب آخر، بعث صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد ببرقية تعزية الى الرئيس محمد اشرف غني رئيس جمهورية افغانستان الاسلامية عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا التفجير الارهابي الذي وقع بالقرب من مقر وزارة الداخلية في العاصمة الافغانية كابول واسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، معربا سموه عن استنكار الكويت وادانتها الشديدة لهذا العمل الشنيع الذي استهدف ارواح الابرياء الامنين ومؤكدا سموه في الوقت ذاته موقف الكويت الرافض للارهاب بجميع اشكاله وصوره سائلا سموه المولى تعالى ان يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد ببرقية تعزية الى الرئيس محمد اشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الاسلامية ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا التفجير الارهابي، كما بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ببرقية تعزية مماثلة.

