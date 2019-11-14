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وطن النهار

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رئيس الوزراء الطاجيكي زار «عبدالله السالم الثقافي» زاده غادر البلاد


غادر رئيس وزراء جمهورية طاجيكستان قاهر رسول زاده والوفد المرافق له البلاد أمس بعد زيارة رسمية استغرقت ثلاثة أيام.
وكان في وداعه على أرض مطار الكويت الدولي المستشار في ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس بعثة الشرف المرافقة الشيخ د. سالم جابر الاحمد الصباح وسفير الكويت لدى جمهورية باكستان الاسلامية والمحال الى جمهورية طاجيكستان نصار عبدالرحمن المطيري.
هذا وكان رئيس وزراء جمهورية طاجيكستان الصديقة قاهر رسول زاده قام بزيارة مركز عبدالله السالم الثقافي أول من أمس حيث اطلع على مرافقه واهم البرامج والفعاليات التي يقدمها المركز.


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