وطن النهار

لندن - «كونا»: اكد رئيس مجلس الادارة المدير العام لـ«كونا» الشيخ مبارك الدعيج أمس الأربعاء اهمية مكاتب «كونا» في الخارج في خدمة المصالح العليا للبلاد.

واضاف الدعيج في تصريح صحافي عقب زيارة تفقدية لمكتب «كونا» في لندن ان مكاتب الوكالة الموجودة في الخارج تعتبر داعما رئيسا لعمل السفارات الكويتية خصوصا وانها تتلاقى عند هدف واحد وهو خدمة الكويت، مؤكدا اهمية التواصل بين المكتب والسفارة الكويتية في لندن وجميع المكاتب التابعة لها علاوة على الحرص على متابعة الاخبار التي تهم نشاط الوكالة بما يعزز مكانتها الاقليمية والدولية مع الالتزام بمعايير المصداقية والحياد والشفافية التي تحرص «كونا» على نشرها.

