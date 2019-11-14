وطن النهار

اكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل ان الكويت اعدت لانشاء مركز وطني للامن السيبراني يسهم بتعزيز امن البنية التحتية ويقدم خدماته لجميع مؤسسات الدولة لبناء وتعزيز قدراتها الدفاعية وادارة الازمات الالكترونية، موضحا ان نتيجة المبادرات جاءت بعد ان حققت الكويت تقدما ملحوظا في تصنيف مؤشر الامن السيبراني العالمي الذي ارتفع بمعدل 72 مركزا ولدي الثقة الكاملة ان هذه الجهود ستتواصل لتحقيق تميز اكبر خلال الاعوام القادمة.

واضاف الفاضل في كلمته ممثلا عن سمو رئيس مجلس الوزراء خلال افتتاح مؤتمر الامن السيبراني الثاني والذي اقيم في فندق راديسون بلو صباح امس ان الكويت حريصة على استضافة مثل هذه الفعاليات المهمة والتي تجمع خبراء الامن السيبراني لمناقشة اهم قضاياه وتحدياته وافاق تطور تقنياته، مثمنا اهمية اقامة هذه الملتقيات لاستعراض الامن السيبراني والقضايا والصعوبات والعقبات التي تشهدها المنطقة ولعرض الحلول والتقنيات الحديثة المستخدمة لمواجهة المخاطر والتهديدات الالكترونية، خاصة وان هذه التقنية اصبحت مصحوبة بالمخاطر العديدة ووسيلة لارتكاب الجرائم بحق مستخدميها سواء كانوا افرادا او مؤسسات والحاق الضرر بهم.

ولفت الى دور الجمعية الكويتية لامن المعلومات لعملهم الجاد والمخلص الذي بذلوه في تنظيم ونجاح المؤتمر، موضحا ان المخاطر والجرائم الالكترونية باتت الهاجس الاكبر لكثير من دول العالم كما انها اصبحت تستهدف الافراد والمؤسسات والبنى التحتية الحيوية كالكهرباء والماء ووسائل النقل وانظمة الاتصالات والقطاع المالي والمصرفي والخدمات الطبية وغيرها.

ومضى قائلا: اليوم نواجه انماطا جديدة ومتطورة من الاختراقات وفي كل يوم الامر الذي اصبحنا معه بحاجة ماسة للتعامل معها بكل جدية للتوصل الى الحلول وتطوير القدرات واعداد الخطط الوقائية للتصدي لها، مبينا ان الحكومة في الكويت اولت اهتماما خاصا لهذا الامر لما له من خطورة بالغة على امن الوطن والمواطن حيث كانت اولى مبادراتها في الاستراتيجية الوطنية للامن السيبراني والتي رسمت منظومة امن سيبراني وطنية شاملة وحددت لتنفيذها خارطة طريق متكاملة تتطلب عملا جادا وجهدا مكثفا ومتواصلا خلال الثلاث سنوات القادمة.

وبين الفاضل ان الجرائم الالكترونية لا تقتصر على الافراد والمؤسسات انما تتعدى ذلك لتهدد امن الدولة وسلامة مرافقها واقتصادها ما يستوجب علينا تسخير جميع القدرات التكنولوجية وتأهيل الموارد البشرية وتحسين القدرة على التعامل مع قضايا الامن السيبراني للحد من المخاطر الالكترونية المهددة لاقتصاد الدولة والامن الوطني، معربا عن امله بان تصب اعمال المؤتمر وتوصياته بما يحقق لدولنا المزيد من الامن والتطور.

