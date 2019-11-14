وطن النهار

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ذكر رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر الكويت الأول للشبكات الكهربائية الذكية ورئيس جمعية المهندسين الكويتية المهندس فيصل العتل، أن اللجنة اعتمدت التوصيات المقرة من اللجنة العلمية للمؤتمر الذي نظمته الجمعية بالتعاون مع شبكة الأوروبية الخليجية للطاقة برعاية وزير الكهرباء والماء الدكتور خالد الفاضل يومي 30 و 31 أكتوبر الماضي، موضحا أن التوصيات تؤكد حاجة الكويت الى 38 غيغاوات بحلول العام 2026 بينما قدرة محطات الوزارة البالغ عددها الآن 20 محطة وأوضح العتل أن الجمعية ومن خلال نتائج هذا المؤتمر ترى أنه لزاما عليه التنويه الى ضرورة مواجهة هذا التحدي الذي يستلزم مضاعفة انتاج الكهرباء، لافتا الى أن اللجنة العلمية برئاسة الدكتور بدر الطويل دعت في توصياتها المقدمة الى الجمعية إلى ايجاد حلول حديثة تسهم في جعل حركة إجراءات «تخطيط وتصميم وإجراءات الترسية والتنفيذ» لمحطات تسير بشكل أكثر حرفية وجودة وبوقت مناسب من خلال التوجه نحو فكر الطاقة الحديث والذي تعتبر منظومة الشبكة الذكية جزءاً مهما منه.

ووجه العتل الشكر الى اللجنة العلمية برئاسة الدكتور بدر الطويل والى الباحثين المشاركين على تقديمهم هذه التوصيات، كما أثنى على مشاركة ودعم رئيس للشبكة الخليجية الأوروبية للطاقة النظيفة فرانك ووترز والى مسؤولة العلاقات السياسية وممثلة سفارة الاتحاد الأوروبي السيدة إيرينا غوساسينكو والسادة السفراء وممثلي البعثات الأوروبية لحرصهم على المشاركة وتقديم الدعم لهذا المؤتمر. وبدوره، قال رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر د. بدر الطويل: أن المؤتمر حقق أهدافه العلمية والمعرفية من خلال ما نتجت عنه الجلسات العلمية من طرح مواضيع مهمة تستحق الاهتمام والاستفادة منها، وقامت اللجنة بتحديد أهم التوصيات التي ترفعها الى اللجنة المنظمة ولراعي المؤتمر وزير الكهرباء والماء الدكتور خالد الفاضل وإلى مدير الشبكة الأوروبية الخليجية للطاقة النظيفة فرانك ووترز ولكل الباحثين المهتمين. مضيفا أن هذه التوصيات هي خلاصة الأوراق العلمية والمشاركة الثرية من قبل ما يقارب 35 باحثا ومختصا يمثلون أكثر من ستة عشرة دولة منها المملكة المتحدة وكندا وألمانيا وفرنسا واليونان وتركيا والهند والصين بالإضافة للمشاركين العرب من السعودية وعمان والإمارات ومصر والمغرب والجزائر.

وذكر الطويل أن التوصيات تمثلت بـ: استطاعة وزارة الكهرباء بإنشاء 20 محطة توليد للطاقة الكهربائية منذ نشأتها وحتى الآن بقدرة تصل إلى 19 غيغاوات، وأن البلد متوقع أن تحتاج 38 جيجاوات من الكهرباء عند حلول عام 2026، وذلك يعني أن وزارة الكهرباء والماء تحتاج أن تعزز محطات بسعة تعادل سعة «الـ 20 محطة» التي تم إنشاؤها خلال ما يقارب 60 عاما ولكن هذه المرة بفترة قليلة جدا لا تتجاوز سبعة أعوام وهو تحدٍ وطني استراتيجي.

تبين من خلال الدراسات أن وزارة الكهرباء الماء تحتاج سبعة أعوام لإنشاء محطة توليد كهربائية واحدة وتعتبر هذه المدة جدا عالية وستكون عائقا كبيرا في تحقيق تطلعات الوطن المستقبلية.

